Rosario quedó rodeada de incendios y advierten la posibilidad de que lleguen cortinas de humo desde distintos frentes. Por un lado, rige un alerta del Servicio Meteorológico Nacional para el noreste y centro del país, por los incendios que se están desarrollando en parte del Amazonas de Bolivia y Brasil. A eso se le suman los fuertes incendios que afectan a la provincia de Córdoba desde el oeste y un foco importante en la zona de islas, a la altura de San Lorenzo, que podrían sentirse en la ciudad. “Posiblemente este martes a la tarde puede haber viento noreste que traiga el humo de las islas en particular”, sostuvo Matías de Bueno, secretario de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Sigue habiendo unos problemas de comunicación política entre las distintas jurisdicciones para poder atacar fuertemente los incendios”, añadió.

Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta violeta por posible presencia de humo que alcanza a las provincias de Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. La advertencia responde a los incendios forestales que tienen lugar en la selva amazónica de Bolivia y Brasil, que afectarían a buena parte del país. No obstante, desde la UNR advirtieron que, por la rotación del viento, es más probable que a la ciudad lleguen cortinas de humo pertenecientes a focos de incendios más zonales, que se están desarrollando en las islas.

“Por un lado, hay una alerta violeta para todo el norte del país por las posibilidades de que llegue el humo en los incendios que se están desarrollando en el Amazonas. Se habla de una lluvia negra que tiene que ver con estas cenizas y se están pidiendo que se tomen recaudos, principalmente para las personas que tienen problemas respiratorios, alergias o enfermedades cardiovasculares”, explicó De Bueno. “Acá en la ciudad puede llegar, pero depende en qué momento sople el viento sur que está previsto para el miércoles y que puede llegar a limpiar un poco el ambiente con el aire patagónico”, añadió.

En ese marco, el especialista se refirió a una serie de incendios “más cercanos” que podrían impactar en la ciudad de Rosario, como los focos que mantienen en vilo a la provincia de Córdoba y algunas situaciones que se vienen desarrollando nuevamente en la zona de islas. “Todo depende del viento”, señaló y agregó: “Tenemos incendios que se están desarrollando en las islas del Delta del Paraná, a unos 35 kilómetros de Rosario. Frente a San Lorenzo hay un foco de incendio de 350 hectáreas Posiblemente este martes a la tarde puede haber viento noreste que traiga el humo de las islas en particular”.

No son los únicos focos que se vienen desarrollando en la provincia. De Bueno advirtió sobre un incendio “más pequeño” entre San Lorenzo y Rosario que, si no se toman medidas, podría expandirse. Lo mismo a la altura de San Nicolás, Villa Constitución y Oliveros. “Son incendios provocados, lo que no sabemos es si se dan porque están quemando para limpiar la zona, como sabemos que ocurre, o si se desataron por algún tipo de accidente. Pero no son incendios que se produzcan de forma espontánea”, cuestionó.

En ese marco, De Bueno indicó que la sequía pronosticada hasta fin de año, con su consecuente bajante del río, también entran en juego a la hora de la proliferación de incendios. Unos pocos meses atrás, el río Paraná llegó a una altura de casi 5 metros, mientras que hoy oscila entre los 60 y 80 centímetros.

Por último, el secretario de Política Ambiental recordó que hay una reciente resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se plantea el trabajo de las fuerzas de seguridad controlando y trabajando de forma preventiva en la zona de islas, para evitar los incendios. “Sigue habiendo unos problemas de comunicación política entre las distintas jurisdicciones para poder atacar fuertemente los incendios”, sostuvo de Bueno. “Veremos qué pasa con esta nueva resolución. Se plantea un trabajo conjunto con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Protección Civil de la Nación, y los gobiernos locales. Si eso funciona, creo que puede ser alentador. Pero si no se implementa de manera correcta, creo que vamos a tener una situación similar a la de años anteriores”, finalizó.