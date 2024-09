“El Estado, que algunos quieren destruir, es cada una de las 22 mil escuelas de la Provincia. No es algo que flota en el aire o en la imaginación, y por eso desde el gobierno sostenemos que defender la educación pública es mejorarla y transformarla en su esencia, en su fondo; y eso es mucho más complejo que destruirla”, aseguró el gobernador Axel Kicillof que junto a Alberto Sileoni, encabezó este lunes el acto bonaerense por el Día del Maestro.

El gobernador se refirió al contexto adverso que enfrenta la educación pública bajo las políticas implementadas por el Gobierno Nacional y volvió a insistir en que esas medidas buscan destruir el sistema educativo y perpetuar el desprestigio hacia la escuela pública.

Kicillof inició su intervención en el Salón Dorado de La Plata recordando que educación gratuita es uno de los pilares más importantes de la sociedad bonaerense y que por ello no será fácil “darla de baja”. "El ataque a la escuela pública fracasó", afirmó, destacando cómo, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores del Gobierno nacional por “desacreditarla”, la escuela sigue siendo un lugar de refugio y solidaridad para las comunidades en toda la Provincia.

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia fue la firma para la construcción de 19 nuevos edificios escolares que estarán distribuidos en distintos municipios de la provincia, tales como Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Merlo, Pilar, General Rodríguez y San Vicente. Allí, donde pusieron el gancho los intendentes presentes, Kicillof remarcó que la Nación lleva detenidas unas mil obras en el territorio de la provincia, 80 de de las cuales son escuelas en construcción.

En su mensaje, el mandatario provincial destacó que la gestión acaba de rediseñar la currícula para que "casi mil jardines se beneficien con la expansión de la jornada en una hora más, e incluso con doble jornada en algunos casos" y adelantó un trabajando similar para la puesta en marcha de una nueva currícula en la escuela inicial, afirmando que "la extensión del horario escolar es fundamental para garantizar una educación de calidad desde los primeros años".

Otro de los anuncios fue la presentación de un proyecto de ley para hacer obligatoria la educación desde los tres años en la Provincia de Buenos Aires, un avance que permitirá incrementar la cobertura educativa a más del 80 por ciento para fines de este año. De acuerdo a lo expresado por Kicillof, la cobertura actual ya es mayor a la media nacional, alcanzando un 74 por ciento en 2022, pero la nueva legislación consolidará el derecho a la educación desde los primeros años de vida.

Un discurso que pierde fuerza

“El discurso de ajustar, de achicar, de destruir, de dinamitar, de romper, un discurso de violencia, es el que impera a nivel de las autoridades del Estado Nacional”, aseveró Kicillof, que definió que ese tipo de acciones "afectan directamente al sistema educativo provincial, el cual se enfrenta a la reducción de recursos y al intento de imposición de un sentido común que desprecia lo público".

En simultáneo, también defendió el rol de los docentes, destacando su "dedicación y compromiso" en condiciones que definió con "adversas", y refutando los discursos que intentan menospreciar su vocación. "Cuando atacan a los docentes, entre otras cosas, es desde la absoluta ignorancia de lo que ocurre día a día en la escuela bonaerense", expresó.

El Director en Dirección General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, también tomó la palabra para resaltar los avances logrados en la gestión educativa provincial. Según dijo, uno de los logros más destacados ha sido la implementación de 7.500 obras de infraestructura en las escuelas de la provincia.

“La educación es un derecho y nosotros tenemos como bandera ese artículo 2 de la Ley de Educación nacional, que garantiza a la educación como un derecho personal y social garantizado por el Estado, eso no nos lo pueden quitar", dijo y sentenció: "Lo vamos a defender a capa y espada, nunca será un servicio porque eso es para un cliente, un derecho es para todos y todas y tiene ciudadanos y ciudadanas”.

"Fueron 400 edificios que tuvimos que cerrar para volver a abrir porque se estaban cayendo a pedazos", añadió Kicillof, haciendo alusión al estado en que se encontraban muchas escuelas al inicio de su gestión, luego del paso de María Eugenia Vidal por la gobernación. Este programa de reconstrucción, afirmó, fue clave para garantizar la seguridad y la calidad de la educación pública en Buenos Aires.

El evento del Día del Maestro también incluyó un emotivo momento cuando la docente Violeta González leyó un texto en apoyo al gobernador Kicillof y en defensa de la educación pública.

La maestra destacó el compromiso de los docentes y la importancia de la escuela como un lugar de refugio y pertenencia para los alumnos y la comunidad. “La escuela tiene la posibilidad de romper con la estigmatización y genera una perspectiva de futuro, no sólo en relación a lo laboral o al estudio, sino también en función de quién quiero y quiénes queremos ser”, sostuvo la docente y agregó: “Sabemos que queda mucho por resolver, tenemos importantes desafíos por delante. La escuela no tiene que renunciar a ser escuela. La escuela siempre estuvo en pie y tiene que seguir estando en pie. No le vamos a regalar a nadie el corazón de la escuela bonaerense”.

Posteriormente, González entregó a Kicillof un guardapolvo pintado y firmado por alumnos del nivel primario que simboliza el respaldo a la educación pública.

Por su parte, Sileoni completó haciendo mención a los docentes y directores bonaerenses, y la importancia que tienen como educadores de los alumnos. “La escuela es de verdad, la escuela no es zócalo de tele, la escuela son hombres y mujeres que miran a los ojos a otros pibes, pibas, la escuela mira lo que la sociedad no ve, la maestra mira la herida que no es advertida en otro lado, el maestro ve una tristeza que nadie puede ver”, dijo.