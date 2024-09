El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, rival de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, hizo este lunes un llamado al diálogo y explicó que buscó el asilo en España para "que cambien las cosas", en una carta dirigida a sus compatriotas tras llegar a Madrid. El gobierno español rechazó haber mantenido negociaciones con el Ejecutivo venezolano para garantizar la salida de González Urrutia. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que los hechos contradicen al canciller de España, José Manuel Albares, y que la salida de González Urrutia de tierra venezolana fue "conversada" entre ambos países.

En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido". El candidato opositor hizo un llamado a la "política del diálogo" y pide que "solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país", algo en lo que seguirá "comprometido".

En la declaración fechada en Madrid, González Urrutia dijo que su decisión de irse a España la tomó "para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela". La líder opositora María Corina Machado dijo por su parte que permanecerá en el país y convocó a una concentración este martes frente al Congreso de los Diputados de España, el mismo día que el Parlamento debatirá una propuesta para que se reconozca a González Urrutia como presidente electo venezolano.

"Preservar su libertad y su vida"

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó este lunes que González Urrutia va a solicitar asilo y "se le va a conceder, por supuesto". "Está mejor en España que indefinidamente en la residencia del embajador, en un régimen casi de semiclandestinidad, o no hablemos ya en una cárcel", agregó Albares en la radio Onda Cero, defendiendo la decisión del exdiplomático venezolano.

Fuentes cercanas al político venezolano explicaron que no hablará a los medios hasta ser recibido por Pedro Sánchez y Albares, actualmente de viaje oficial a China, algo que podría pasar el jueves. Albares insistió este lunes en que la acogida del político venezolano no cambia la posición de Madrid. "No vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro", afirmó el ministro.

La oposición de derecha española reprocha que el Ejecutivo no reconozca tampoco la victoria de González Urrutia, e impulsó la convocatoria de un pleno del Congreso de los Diputados el martes para votar este reconocimiento. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció que quien gana con la salida de González Urrutia de Venezuela es Maduro porque "el político demócrata que ganó las elecciones ha tenido que salir y el dictador que las ha perdido se mantiene y controla el gobierno".

El gobierno de Uruguay definió como una "muy mala noticia" la partida del líder opositor. Por su parte el gobierno colombiano lamentó la salida de Venezuela de González Urrutia y destacó "el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político". Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, estimó en la red X que el candidato de la oposición "sigue siendo la mejor esperanza para la democracia" en Venezuela.



Blinken "pretende un golpe"

El gobierno de Venezuela denunció que Blinken "pretende anunciar un golpe de Estado" en el país caribeño, luego de que el funcionario estadounidense dijera que no se debe permitir que Maduro y "sus representantes se aferren al poder por la fuerza". "De manera grosera y vulgar, el secretario Blinken pretende anunciar, vía redes sociales, como de costumbre, un golpe de Estado en Venezuela", dijo el canciller Yván Gil.

Citado en una nota difundida este lunes por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que los "planes" estadounidenses fueron "pulverizados a través del voto" en las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo, un resultado cuestionado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.

Salida "conversada"

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, salió al cruce de José Manuel Albares. "Es extraño que el canciller español diga esas cosas. La verdad es muy extraño porque se contradice con los hechos y los hechos son muy tercos. ¿Cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español? ¿De la Fuerza Aérea? ¿Eso es que nos invadieron? No, no, no. Fue conversado, trabajado, si él no quiere usar el término negociado", sostuvo Cabello en rueda de prensa.

El también vicepresidente del PSUV indicó que Venezuela "es respetuosa del Derecho Internacional y el derecho al asilo" y destacó que la salida de González fue un acto voluntario. "Y él no le dijo nada a nadie de la oposición y los agarró por sorpresa (...) porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia era de la derecha, de María Corina, del fascismo", planteó uno de los hombres fuertes del chavismo.

González Urrutia, que no se presentaba públicamente desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española el 5 de septiembre. El candidato opositor dice ser el vencedor de los comicios que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron por reelecto a Maduro. La justicia venezolana abrió una investigación sobre González Urrutia por la difusión de las supuestas copias de las actas electorales en una página web que le atribuyen el triunfo en los comicios.