Este miércoles 11 se celebrará en la Sede Jufré de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) la Designación de Nombres de Salas y Espacios de la institución en honor a lxs trabajadorxs que por allí pasaron. Los nombres fueron elegidos por toda la comunidad educativa como un modo de homenajear a las y los docentes que a lo largo de su trayectoria profesional entregaron su trabajo creativo y se convirtieron en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. La inauguración se llevará a cabo a las 18.30 en Jufré 141/143.

La sede llevará el nombre de Rubens Correa, uno de los referentes fundamentales del teatro nacional. Actor, director y docente, se formó en el grupo independiente Nuevo Teatro y recorrió diversos países de América y Europa con sus obras. Tuvo un rol clave en uno de los movimientos más emblemáticos de la resistencia cultural argentina: el ciclo "Teatro Abierto". Además, participó en el proyecto del Teatro de la Campana, se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro y, más tarde, también como director del Teatro Nacional Cervantes. En todos esos espacios sigue siendo recordado y valorado por su labor en la gestión cultural.

En relación a este reconocimiento, Correa la dijo a Página/12: "Me parece hermoso. No puedo dejar de recordar que empecé a hacer teatro a los 19 años, entonces pienso que los muchachos que van a ir a inscribirse ahora tendrán más o menos esa misma edad porque, por lo general, uno se anota al terminar el secundario. Me remonta a esa época y me resulta muy agradable la idea de que pregunten por ese nombre cuando vayan a inscribirse, que quieran saber por qué está ahí ese nombre". Correa celebra también la idea de bautizar cada espacio con los nombres de lxs trabajadorxs que pasaron por la institución.

El director suele definirse como un trabajador de la cultura y esa es una de sus características más distintivas. "Siempre me pareció que yo era un trabajador de la cultura, referido a una parte de la cultura que es el teatro y en nuestro país es muy importante. Acá el teatro ha tenido muchas páginas importantes, desde Teatro Abierto para adelante y para atrás. El teatro independiente es un invento argentino que después se extendió a otros lugares de América. Yo era bastante amigo de Enrique Buenaventura, dramaturgo y director colombiano, y él siempre decía que llegó a Buenos Aires en un barco como marinero: acá se enteró de que existía el teatro independiente, de alguna manera se llevó esa idea de los grupos independientes a Colombia y empezó a ponerlo en práctica allá. Tenemos una historia teatral muy rica, muy creativa, y también tenemos hermosos actores y actrices". Al mismo tiempo, señala cierta preocupación ante lo que identifica como "un exceso de unipersonales" en la cartelera, porque son "más narración que teatro".

A modo de balance personal, Correa confiesa: "Creo que tuve mucha suerte en mi vida, me considero una persona afortunada. En Nuevo Teatro aprendí todo –recuerda–. El primer trabajo que me dio Pedro Asquini consistía en organizar el trabajo de todos mis compañeros, así que me abrió una puerta impresionante a lo que después fue la gestión. Aquel teatro independiente de los grupos estables numerosos se autogestionaba, era mucha gente que había que organizar y a mí me sirvió mucho esa experiencia". En relación a la situación actual que atraviesa la cultura opina que "está difícil" y agrega: "Este gobierno me parece una desgracia que nos ocurrió. Supongo que hay gente que está de acuerdo y lo ve bien, pero a mí me cuesta mucho ver algo bueno. El presidente es un hombre con poco vuelo y poca imaginación, por lo tanto, nos va a costar salir de esta situación".

La terraza de la sede llevará el nombre "Carlos Carreti", la bedelía será bautizada como "Liliana Atkins", la biblioteca se llamará "Andrés Bazzalo", la sala del 1° piso será de ahora en más "Maiamar Abrodos", el Salón de Usos Múltiples llevará el nombre de "Jorge Merzari", la sala de PB será "Daniel Prieto", el aula-patio será bautizada como "Ricardo Santillán Güemes" y la sala del 2° piso se llamará "Jorge de Lasaletta".