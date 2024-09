La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó este martes la elevación a juicio del caso que investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo, luego de rechazar las apelaciones de los exfuncionarios provinciales.



De este modo, la enfermera Brenda Agüero, el exministro de Salud Diego Cardozo y otros exfuncionarios del Ministerio de Salud serán juzgados por cinco homicidios y ocho intentos, tras el planteo presentado por el fiscal Raúl Garzón, que no fue apelado por la primera acusada, pero sí por los integrantes de la cartera.



Ahora se deberá esperar el resultado del sorteo para determinar en qué Cámara de Crimen serán juzgados los imputados en la causa iniciada en agosto de 2022, en la cual se había encontrado que los bebés habían nacido en buen estado de salud hasta que les inyectaron solución salina de potasio.

Todavía no hay fecha de inicio del juicio, aunque desde hoy la única certeza es que todos los acusador serán enjuiciados en un solo proceso penal con un tribunal integrado por ocho jurados populares y tres jueces técnicos.

Hace más de dos años que la enfermera se encuentra alojada en el penal de Bouwer, imputada por el delito de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en contexto de serialidad criminal en grado de tentativo por ocho hechos".

El resto, acusados de "encubrir, falsear pruebas y no denunciar los hechos", también serán juzgados. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Salud de Córdoba Diego Cardozo, la ex directora del nosocomio Liliana Asís, la ex vicedirectora Claudia Ringelheim, la ex jefa de Enfermería Neonatal Blanca Alicia Ariza y el ex secretario de Salud Pablo Carvajal.

En tanto, la neonatóloga María Alejandra Luján, la médica Adriana Morales, la ex jefa de Neonatología del hospital Marta Gómez y el ex secretario de Legales del Ministerio de Salud Alejandro Gauto, también estarán ante la Justicia.

El patrocinante de los damnificados, Carlos Nayi, dijo que la decisión del Tribunal fue "trascendente desde el punto de vista judicial, institucional y social", y sostuvo: "Todos, desde Brenda Agüero, acusada de haber provocado la muerte intencional de cinco neonatos, hasta los funcionarios, irán a juicio oral con calificaciones legales muy graves".