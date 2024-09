El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que Javier Milei presentará el presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación y adelantó que finalmente lo hará el domingo a las 21, es decir, en el prime time televisivo. Esta será la primera vez que un Presidente vaya al Parlamento para defender la denominada ley de Leyes. La tradición es que lo haga el ministro de Economía. Una vez más, sin embargo, el gobierno de la Libertad Avanza pretenderá montar un show disruptivo.

En medio de las internas que transita la Casa Rosada, Milei está terminando de preparar el presupuesto 2025 junto a su equipo de asesores económicos y, por supuesto, con Caputo, el ministro del área. En una primera instancia, en casa de gobierno analizaban la posibilidad de que Milei fuera al Congreso el lunes. Luego, sin embargo, advirtieron que si lo hacía ese día perdería el efecto sorpresa dado que la fecha límite legal para presentar el Presupuesto es el 15 de septiembre y a esa altura ya todos conocerían el texto.

Fue por eso que surgió la alternativa de que el Presidente se presentará en el Parlamento este viernes, pero la duda era si los diputados estarían ya que la costumbre de muchos de ellos es viajar a sus provincias los fines de semana. Finalmente, Milei apostó al efecto que tendría su presentación un domingo a la noche. Desde su entorno anticipan que en el Congreso, adonde lo acompañarán todos los ministros en medio de un fuerte operativo de seguridad, hará "un show". Adelantan que su discurso incluirá, como ya es habitual, fuertes críticas a la casta y resumen: "Los va a putear a todos".

El Presidente no tiene limitaciones de tiempo para hacer su discurso. En el Gobierno hablan de una alocución extensa, similar a la que realizó al abrir el período de sesiones ordinarias. Él será el único orador y no tendrá que responder preguntas de los legisladores. Aún no se sabe qué disposición definirá para hablar en el recinto, ni si lo hará, por ejemplo, desde un atril especial. Esta vez, aseguran en Rosada, el asesor Santiago Caputo no está encargado del asunto --como otras veces que Milei habló en el Congreso-- y dicen que no fue él quien tuvo la idea.

En cuanto a las formalidades, en un principio se dijo que Milei llamaría a una asamblea legislativa, pero lo más factible es que finalmente se convoque a una reunión de la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, y que el lugar para dicho encuentro sea el recinto de la cámara baja. Algo por demás extraño y poco común. En teoría, los que tendrán que estar presentes para que eso se pueda realizar son la mitad más uno de los miembros de la comisión y Espert. El resto de los diputados y senadores, en tanto, podrá asistir, como ocurre con cualquier reunión de comisión.

Desde Casa Rosada no esperan que los legisladores acompañen el Presupuesto. Es más, consideran que "es mejor si no lo aprueban", y, de esa forma, ellos poder seguir ejecutando a su antojo el presupuesto 2023. Este año no hubo Presupuesto aprobado por el Congreso y, en caso de que no haya tampoco en 2025, el de Milei sería el primer gobierno en la historia de la democracia que gestione dos años seguidos sin la Ley de Leyes.

En el marco del discurso de Milei, los 23 gobernadores que se juntaron este miércoles en el CFI hablaron del tema. "De cara a la discusión del Presupuesto 2025, los gobernadores reclamamos una distribución más equitativa entre la Nación y las provincias de los recursos coparticipables", dijeron y anticiparon que buscarán "los instrumentos adecuados para poder afrontar sus responsabilidades con los recursos correspondientes, tal como establece la Constitución Nacional".