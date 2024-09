"No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la Bombonera serían una experiencia única", declaró el entrenador Maurizio Sarri en una entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport.



Maurizio Sarri y su deseo de dirigir Boca

Maurizio Sarri es un DT de 65 años, oriundo de Nápoles, Italia. Dirigió Juventus —fue campeón de la Serie A 2019/20—, Chelsea —ganó la Europa League 2018/19—, Nápoli y Lazio, entre otros. En estos dos últimos clubes no logró títulos, pero sí muy buenos números.

En un hecho que parece haberse vuelto costumbre cuando futbolistas, hinchas y entrenadores alrededor de todo el mundo son entrevistados, Sarri demostró su admiración por Boca. El DT renunció a la Lazio en marzo de este año y no piensa en retirarse. "No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la Bombonera serían una experiencia única", dijo en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

Además, hizo foco en que su edad no es un impedimento para seguir trabajando: "Ahora están de moda los jóvenes, pero el año pasado las tres copas de Europa las ganaron entrenadores de mi edad: Ancelotti en la Champions, Gasperini en la Europa League y Mendilibar en la Conference League. Lo mismo digo de De la Fuente, seleccionador de España, campeona de Europa".

Elogios para Higuían

El napolitano también elogió a Gonzalo Higuaín, a quien dirigó justamente en Napoli. "Cuando llegué al Nápoles, (Higuaín) quería irse. Le convencí en cinco minutos: le dije que, con el fútbol que quería proponer, marcaría muchos goles. Higuaín es mi delantero centro ideal, pero lo sería para cualquier entrenador. Top absoluto", aseguró.

Sarri asumió como DT de Napoli en julio de 2015. Esa temporada el Pipa metió 36 goles en 35 partidos de Serie A y no solo se consagró como capocannoniere (así se llama al goleador en Italia), sino que rompió el récord de goles en un mismo torneo de la primera división del fútbol italiano. Ciro Immobile igualaría la marca en la liga 19/20 jugando para Lazio. Juventus fue el campeón de ese torneo con 91 puntos, mientras que los napolitanos fueron escoltas con 82. Inmediatamente después de ese histórico torneo, la Vecchia Signora desembolsó 90 millones de euros por el pase Higuaín.

