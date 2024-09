México será el primer país del mundo que elija a todos sus jueces por voto popular. Luego de su paso por Diputados, fue aprobada la reforma constitucional propuesta por el presidente de izquierda, Andres Manuel Lopez Obrador, que impone importantes modificaciones al sistema judicial.

"Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el poder judicial, está más que demostrado, no imparte justicia", dijo el mandatario mexicano, al celebrar la aprobación de la enmienda que incomodó a Estados Unidos, su principal socio comercial, generando nerviosismo económico.

Lopez Obrador, quien entregara el poder a Claudia Sheinbaum, su copartidaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 1 de octubre, impulsó la modificación en el marco de un choque con la Suprema Corte, a la que acusa de favorecer la corrupción y a grupos criminales, así como de ser la trinchera de la oposición. Con el voto directo "se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país", consideró Sheinbaum en X.

La reforma plantea, por un lado, la elección por voto popular de todos los jueces de distrito y magistrados del país. También prevé una reducción en la cantidad de integrantes de la Suprema Corte, la obligaría a sesionar en pleno y cambiaría los requerimientos y pensiones del cargo.

Las modificaciones del funcionamiento de la Corte, a las que se suma un nuevo mecanismo de vigilancia interna del poder judicial y la posibilidad de incorporar "jueces sin rostro" para facilitar el procesamiento de casos de narcotráfico y alta violencia, fueron respaldadas de forma completa por Sheinbaum, la nueva candidata electa.

La impunidad en México, un país donde se registran unos 80 homicidios a diario y hay más de 100.000 desaparecidos, supera el 90%, según informa la propia Suprema Corte.

Y ahora ¿que?

Con 86 votos a favor -los dos tercios de los escaños necesarios para una reforma constitucional- y 41 en contra, la iniciativa, presentada por Lopez Obrador hace siete meses, ahora debe ser avalada por al menos 17 congresos estatales. Luego será promulgada por la presidencia.

Apenas horas después de aprobarse en el Senado, el Congreso de Oaxaca avaló con 41 votos a favor, de manera unánime, la iniciativa, convirtiéndose en el primero de los 32 parlamentos locales en aprobar la reforma.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso oaxaqueño, Sergio López Sánchez, celebró que Oaxaca sea el primer estado en respaldar la reforma para dar “un paso firme hacia la creación de un sistema más ágil" de justicia. "Es momento de que nuestros tribunales sean verdaderos instrumentos de justicia y no solo el reflejo de los intereses de unos pocos”, declaró.

La elección de casi 1.600 funcionarios nuevos se llevará a cabo en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Podrán postularse, también, los actuales jueces, pero de no hacerlo permanecerán en sus cargos hasta que asuman los elegidos.

Invasión

La reforma fue aprobada tras una jornada que incluyó la invasión del Senado el martes a la noche por parte de funcionarios judiciales en huelga y estudiantes de derecho. Este miércoles, aunque no se reportaron incidentes, decenas de manifestantes se congregaron afuera del Senado para protestar contra la medida. "¡El poder judicial no va a caer, no va a caer!", gritaban.

La oposición advierte que la elección por voto popular puede dejar a los jueces a merced de intereses políticos y criminales, contrario a lo que pretende la reforma. "Supone la demolición del poder judicial", denunció la presidenta de la Corte, Norma Piña.

Ante las acusaciones de que el senador del opositor Partido Acción Nacional, Miguel Angel Yunes Marquez, cuyo voto fue decisivo, hubiera negociado con Morena a cambio de protección judicial, Lopez Obrador aseguró que no hubo tal negociado, y denunció que "se piensa eso porque los conservadores creen que todos son iguales que ellos".



La iniciativa tensó las vitales relaciones con Estados Unidos y Canadá, que que manifestaron preocupación sobre un posible daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado de libre comercio que une a los tres países.

Consultoras económicas vinculan los cambios legales con la reciente depreciación del peso mexicano frente al dólar, atribuyendo el cambio a preocupaciones de inversionistas frente a la independencia de los jueces.

La reforma es cuestionada, en particular, por Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, quien habría llamado a reconsiderar la norma para salvaguardar la independencia de los magistrados . Reconoció que la medida coloca a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", según señaló el martes en su carta a las autoridades.

Contrario a lo que expresan los dirigentes de Mornea, los críticos de la reforma también denuncian que la enmienda en realidad limita la carrera administrativa basada en méritos, si bien la Suprema Corte admite serios problemas de nepotismo al interior del poder judicial.