La crisis económica y social argentina se refleja en múltiples indicadores. La ilusión oficial de un rebote económico, en forma de V corta, se diluye con el paso del tiempo. En el mejor de los casos, los datos disponibles sugieren que la caída podría haber encontrado un piso transitorio en algunas actividades. Por caso, la consultora de Osvaldo Ferreres estimó una mejora intermensual de la actividad económica del 0,8 por ciento en el mes de julio.

En declaraciones radiales, el ministro Luis Caputo pidió “tiempo” para que “la recuperación se sienta en la calle”. Lo cierto es que, a pesar del malestar ciudadano, el presidente Milei aún conserva un apreciable nivel de apoyo popular. La pregunta que surge es ¿cuánto tiempo esperará la población argentina?

La última encuesta de Proyección brinda algunas pistas para responder a ese interrogante. Como se sabe, los resultados deben ser tomados “con pinzas” porque la realidad es muy dinámica. Por citar un ejemplo cercano, el expresidente Alberto Fernández tenía un índice de aprobación del 80 por ciento en los primeros tiempos de la pandemia. En otras palabras, la extrema volatilidad de la opinión pública aconseja evitar sentencias concluyentes.

Sin perjuicio de ello, la “foto” de la encuesta realizada a comienzos de agosto es un interesante insumo para el análisis. En un extremo, el 37,9 por ciento no espera nada de la administración libertaria. En el otro, el 22,5 por ciento (¿el núcleo duro del núcleo duro mileista?) otorga un plazo mayor a un año y el 21,6 por ciento de “seis meses a un año”. El resto se divide entre los que estarían dispuestos a esperar de 3 a 6 meses (9,4 por ciento) y hasta 3 meses (8,6 por ciento).

Los números revelan que, exceptuando al núcleo más duro, la ciudadanía demanda una mejoría en un plazo no tan extenso. En su mensaje de finales del año pasado, el Presidente Milei prometió que la Argentina tendría el PBI per cápita de Irlanda en 45 años. Los argentinos no parecen estar dispuestos a esperar tanto. La máxima deportiva, que también es válida en materia de gobernabilidad política, es que “los resultados mandan”.

La épica discursiva, con independencia de su signo ideológico, es cada vez menos eficaz si no está acompañada con un correlato material.

Impuesto PAIS

El descenso de la inflación, a un altísimo costo productivo, es una de las banderas que el gobierno intenta enarbolar. Aún así, la inflación núcleo de julio (3,8 por ciento) fue levemente superior a la de mayo y junio (3,7 por ciento).

La rebaja del impuesto PAIS pretende apuntalar ese tortuoso proceso. El “Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” fue creado en el gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, el tributo recayó sobre el denominado “dólar tarjeta”, la contratación de servicios de plataformas del exterior (por ejemplo: Netflix, Spotify), turismo y la compra del dólar “ahorro”. El resto de las importaciones quedó excluida del pago del impuesto.

La mayor parte del destino de los fondos recaudados (70 por ciento) estuvo destinado a financiar programas del Anses. El treinta por ciento restante financió obras de infraestructura económica y vivienda social, el fideicomiso RENABAP (programa de urbanización de barrios populares) y fomento del turismo local.

A mediados de 2023, el ministro Sergio Massa impulsó la ampliación de la base imponible a las importaciones de insumos y bienes terminados con una alícuota del 7,5 por ciento.

Aunque Javier Milei había sostenido en su momento que “antes de subir un impuesto, me corto un brazo”, el gobierno libertario incrementó la alícuota del impuesto PAIS del 7,5 al 17,5 por ciento, además de reponer el impuesto a los ganancias a los trabajadores en relación de dependencia.

Recientemente, Luis Caputo anunció la rebaja del impuesto al 7,5 por ciento para las importaciones de bienes y fletes. O sea, la alícuota se retrotrajo al mismo nivel en que la dejó el gobierno del Frente de Todos. Por otro lado, los gastos por turismo y plataformas de streaming mantuvieron el mismo nivel de imposición.

En declaraciones radiales, el ministro de Economía prometió que “en septiembre vamos a ver una baja de precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirle que la gente tiene que recibir confianza del otro lado. Si sacamos el impuesto PAIS y la gente no recibe nada, de qué sirvió".

En los primeros días de vigencia del decreto, las terminales automotrices Toyota y Ford Motor rebajaron el precio de lista de sus principales modelos del 2 al 4 por ciento. También hubo algunas bajas en el precio de insumos para la construcción, entre otros rubros. Las consultoras estiman que la medida podría inducir una caída de entre el 0,5 y 1 punto porcentual en el índice inflacionario.

“La clave del impacto de la reducción/eliminación del impuesto en los precios está en la puja que suceda en cada cadena de producción y comercialización”, indicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Otro aspecto a considerar es que la baja del gravamen coincide con aumentos de luz, gas, agua y combustibles

Costo fiscal

La contracara del anuncio es la resignación de recursos fiscales. El tema no es menor por la importante contribución de este tributo para el logro del “déficit cero”. En efecto, la participación del impuesto PAIS en la recaudación total creció del 2 por ciento en el año 2020 al 6,4 por ciento en 2024. En ese sentido, la recaudación del PAIS representó alrededor de la mitad del superávit primario del primer semestre.

Según el economista Nadin Argañaraz, el Gobierno cedería entre 0,73 y 1 billón de pesos hasta fin de año como consecuencia de la reducción del Impuesto PAIS. En declaraciones a Noticias Argentinas, el ministro Caputo aseguró que esa merma de ingresos “será compensada por los ingresos adicionales del Impuesto a las Ganancias para asalariados y la moratoria impositiva”.

En ese contexto, los números de recaudación de agosto no fueron muy auspiciosos. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional habría descendido un 13,7 por ciento interanual por ciento en términos reales.

El IARAF señaló que “esta caída en agosto se debe principalmente al mal desempeño de la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-26,3 por ciento en términos reales interanuales) y del IVA (-15 ciento en términos reales interanuales)”, según información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

El otro problema es que, amén de la resignación de recursos fiscales, la rebaja del impuesto abarata el costo de las importaciones en un contexto de escasez de dólares. En esa línea, la consultora Analytica advierte que “se reduce el costo de las importaciones en un mes donde la estacionalidad es negativa para el mundo de los dólares. En los últimos diez años, septiembre fue el mes con el menor saldo comercial en la balanza de bienes”.

Por otro lado, el tipo de cambio real multilateral está en niveles más bajos que en octubre pasado, es decir, antes de la megadevaluación de comienzos del gobierno de Javier Milei. La última encuesta de turismo internacional del Indec refleja esa tendencia. Por caso, los viajes de argentinos a Chile crecieron un 145,6 por ciento interanual en el mes de julio. En contrapartida, la cantidad de chilenos que cruzaron la frontera cayó un 46,6 por ciento interanual.

La incertidumbre cambiaria pone un gran signo de interrogación sobre la sustentabilidad de la senda desinflacionaria a mediano plazo.

