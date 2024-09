-Concretamente, ¿Fue la Policía la que le tiró gas pimienta a la nena de diez años está siendo viralizada?

-No.

-¿Confirma esto?

-Exactamente.

El diálogo que figura en las primeras líneas de este texto se desgrabó textual de una entrevista que ocurrió en el prime time de un canal de televisión. El programa en cuestión se denomina ¿La ves? y hasta allí fue invitada Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad y mano derecha (cuál sino) de la ministra Patricia Bullrich. Sentada en el piso, mirando a cámara, la funcionaria descarta la posibilidad de que la Policía le haya arrojado un químico compuesto mayoritariamente por capsaicina -que produce irritación instantánea- a una nena que estaba en las inmediaciones del Congreso Nacional el día que el oficialismo no quiso aumentarle 13 mil pesos a una jubilación mínima que no llega a 240 mil pesos por mes.

En los segundos siguientes, ante una pregunta del periodista Manuel Jove sobre cómo se puede confirmar quién roció con ese alcaloide en medio de una multitud, Monteoliva titubea un instante, apenas un instante, para luego darle seguridad a su relato. Sus ojos achinados miran a cámara -y no al panel que está en el mismo estudio- y de su boca salen dos argumentos para reafirmar su posición: dice que no había policías en ese momento y que fue "un gas que arrojaron esas personas". ¿A quiénes se refieren? La funcionaria -que participó del "Modelo Bukele", según promocionó Bullrich al momento de la designación- cuenta con la complicidad de que en la transmisión se pase en loop un video, filmado desde un plano picado, en el que no hay claridad más que la edición de un círculo rojo que acompaña el desplazamiento de una figura ¿anaranjada? que camina hasta chocarse con un tumulto de personas. Cuadro siguiente, un humo, también naranja, perfectamente distinguible, es en el que se apoya Monteoliva para reafirmar que ése fue el picante que hizo arder los ojos de la pequeña víctima.

Monteoliva, quien antes de acompañar a Bullrich fue ministra de Seguridad en Córdoba hasta el levantamiento policial de 2013 que marcó a fuego la provincia, aclara que en ese circulito rojo, la figura que se distingue "es la de una mujer". Eso sí, añade, todavía no se le puede poner cara, nombre y apellido.

Y esta misma funcionaria, que en la ONG que regentea con fondos de Naciones Unidas -el Observatorio de Seguridad Ciudadana- se aclara que es necesario "comunicar información oportuna, relevante y de calidad" sobre delitos y violencias, dice en vivo que es cuestión de tiempo para que se conozca quienes "ejercieron actos de violencia".

-Qué tremendo-, cierra la alocución el conductor televisivo.





Lo peor es que tenía razón la funcionaria. Horas más tarde, cuando Monteoliva ya había vuelto a su casa, se sacó el maquillaje, durmió en su cama, se despertó, se hizo el desayuno y viajó hasta la sede del Ministerio, en las redes sociales se filtró el video en el que se ve quién le tira el gas pimienta a una niña de 10 años. Eso sí, no hay una mujer con vestimenta anaranjada, ni circulitos rojos de una edición básica en Premiere. Es un policía de la Federal que aprieta el spray a centímetros de la víctima, tal y como se ve en la grabación de arriba.

Qué tremendo.

AFP