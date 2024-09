Celebrar un proyecto en el tiempo es también festejar el ámbito consolidado de una comunidad que crece y se expresa. Radio Rosario Clásica 90.7 cumple 32 años y será distinguida por la Cámara de Diputados de Santa Fe -hoy a las 18 en el Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez (Santa Fe 748)-; un mérito que se suma a otros, como la distinción del Concejo Municipal y el logro del Martín Fierro Federal del programa Hoy es el día (lunes a jueves a las 18), que conduce Nora Nicotera, directora de Radio Rosario Clásica.

“El objetivo a cumplir siempre es el de captar público, tratando de crecer técnicamente. Es lo que más me preocupa de la radio, la técnica, algo que la gente no se imagina. De hecho, nosotros salimos también con imagen y desde antes de la pandemia; nos fuimos perfeccionando día a día, estamos en todas las redes: en Twitch y por streaming las 24 horas (YouTube, Facebook). A través de la aplicación del teléfono (App Radio Rosario Clásica), uno descubre oyentes en otras partes del mundo, hay gente que nos escucha desde Italia y Australia. La cuestión técnica es nuestra preocupación permanente”, comenta Nora Nicotera a Rosario/12.

“El otro objetivo es difundir a toda persona que tenga un proyecto o una actividad, y que no encuentre en otros medios esta posibilidad. Me parece que ahí es donde radica la diferencia de Clásica; a lo mejor, alguien edita un libro por primera vez, y en Clásica tiene su espacio. Esta semana, por ejemplo, estaré entrevistando a una autora italiana que escribió sobre el tema de los migrantes que llegan al Mediterráneo; así como a un francés que recorre el mundo caminando. ¡Y estoy fascinada! Es decir, son notas que no tienen nada que ver con la Clásica, pero que yo en mi programa incorporo. Si a esto le sumo los intérpretes y artistas de la ciudad, todo pasa por la radio. Y eso me hace feliz”, continúa.

-Un espacio que se distingue también por ser abierto, ¿no?

-Yo quisiera que se dimensione justamente el espacio que se da, sin condicionamiento alguno, porque nunca especulamos con las actividades que difundimos, nunca pedimos nada a cambio. Acceder a nosotros es fácil, y a esta facilidad tal vez no se la valore, en una ciudad en la que los empresarios piensan poco en la cultura, y más en estos momentos. Ésta es la realidad.

-A lo largo de los años, se podría destacar la presencia de una audiencia variada.

-Desde que arranca la radio, el 13 de diciembre de 1992, mi preocupación siempre fue la de buscar gente joven. En esa época, por ejemplo, la única radio que difundía jazz éramos nosotros, y hoy nos encontramos con bandas de jazz y de tango integradas por chicos jóvenes, y todas vinieron a la radio. Es increíble cómo ha virado absolutamente todo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los conciertos de la Orquesta Sinfónica en El Círculo, están llenos de gente joven. Otra cuestión es que, por ejemplo, en mi programa no paso estrictamente música clásica, sino que hablo de los clásicos de siempre, podemos pasar a Los Beatles o Eric Clapton, ponemos música italiana o francesa, y la gente enloquece. De esta manera, le doy un giro, porque no se trata necesariamente de música académica.

-La distinción de la Cámara de Diputados suma un nuevo logro.

-Recibimos la distinción del Concejo y fue hermosísimo, y ahora la de Diputados. Además, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que tanto la prensa de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, me piden notas a sus directores, porque se presentan en el CCK. Lo mismo en cuanto al programa de vinilos por el que me contrataron en Radio Nacional Clásica de Buenos Aires (Maridaje: El regreso a los vinilos). ¿Desde cuándo Buenos Aires mira al interior de esta manera? Increíble. Por otra parte, con la radio tengo la posibilidad de moverme por el mundo sin interrumpir la actividad; estuve cuatro meses viviendo en Italia, otros cuatro viviendo en Barcelona, y la radio continuó con sus programas de manera normal. Imaginate el crecimiento que significa.

“Cuando cumplí los 30 años de la radio, quise hacer una reunión pero las condiciones no me lo permitieron. Ahora puedo realizar este evento, y estoy muy contenta de poder celebrarlo, más aún en este país, tan inestable. Cuando comencé, hice un convenio con Clásica de Buenos Aires, y se creía que desembarcaban grandes capitales porteños; pero nunca fue así, era yo sola, nunca pude encontrar un socio”, agrega Nicotera. Y subraya: “Tengo un equipo detrás, y es importante nombrarlos: Maximiliano Ramírez y Facundo Gómez (Técnicos), Pablo Funes (Locución), José Carbone (Técnica general), y Felipe Oddone Dones (Productor infantil)”.