Matías Lequi se muestra como un técnico más exigente en los entrenamientos, reclama por intensidad en el trabajo de fútbol y estos requirimientos dejan afuera a Marco Ruben para el partido del domingo con Talleres. El entrenador no cree que el goleador esté en planitud física que se espera para jugar el fin de semana y es probable que ni siquiera tenga un lugar en el banco de relevos. De todos los lesionados fue Facundo Mallo el único que ayer en el Gigante respondió a los pedidos del entrenador y es un hecho su vuelta ante los cordobeses.

Lo que pretende Lequi de los jugadores en los entrenamientos es superior a lo que hacían con Miguel Russo. El nuevo entrenador canaya tiene a sus jugadores más tiempo en el campo de juego y en los ensayos quiere simular los partidos por los puntos, al menos por el esfuerzo físico que espera de ellos. En su diagnóstico el aspecto físico es el principal aspecto a trabajar para proyectar luego un mejor rendimiento del equipo en el juego con la pelota.

Estas nuevas condiciones que se impone en Arroyito para ganarse un puesto en el equipo lo dejan afuera a Ruben para el compromiso del domingo. Si bien el goleador tiene el alta médica luego de un desgarro que sufrió en el clásico y jugó más de 20 minutos ante Boca, Lequi no lo ve en la condición física ideal e incluso ayer en el entrenamiento en el estadio,Ruben no formó parte de los ejercicios. Así el ídolo canaya tiene pocas chances de ser convocado hoy para, al menos, formar parte del banco de suplentes. Enzo Copetti será el delantero, acompañado por Jaminton Campaz e Ignacio Malcorra en la delantera.

El único lesionado que ayer hizo fútbol fue Mallo. El uruguayo viene de dejar atrás una lesión muscular y su vuelta al equipo será por Juan Giménez. Aunque el buen nivel que mostró el juvenil abre alguna duda sobre su salida y Miguel Barbieri puede ser el elegido para dejar el once titular. Lo define Lequi en la práctica de esta mañana en Arroyo Seco, la última de fútbol de la semana.

Los otros lesionados, Jorge Broun, Carlos Quintana y Emanuel Coronel, no estuvieron ayer en consideración del entrenador. El domingo el arquero será Axel Werner, aunque Broun apunta a regresar en la próxima fecha al once titular. Fatura no se recuperó de una lesión muscular pero se optó por extender su rehabilitación para minimizar el riesgo de que se vuelva a lesionar, situación que vivió en otras oportunidades. El caso de Quintana es más imprevisible debido a que sufre una lesión en el talón del pie derecho que no garantiza recuperación solo con reposo. Y Coronel, con exigencia de rodilla, tiene buena evolución pero Lequi lo considerará solo cuando pueda entrenar al mismo ritmo que el resto.

Central apostó por la continuidad de Lequi pero el equipo debe terminar el año mezclado en la pelea para acceder a copas internacionales para que el respaldo sea extensivo al año que viene. Y para eso el canaya debe encontrar triunfos consecutivos que le permitan recuperar posiciones en la tabla anual.