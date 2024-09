DE VISITANTE ► El estadounidense Jerry Cantrell, co-fundador de Alice in Chains, llegará por primera vez a la Argentina defendiendo su proyecto solista (19/11, C Art Media) ► Ya para el año próximo, la diva metalera finesa Tarja volverá con una orquesta de cuerdas y su ex compañero en Nightwish, Marko Hietala, para pasar por El Teatro Flores el 16/5; mientras que los californianos Incubus confirmaron su retorno con show en el Movistar Arena, el 1/4.



LA JODITA ► El pasado no se podrá corregir, pero se puede bailar, y el Circódromo de La Paternal lo aprovechará inaugurando el próximo sábado 21/9 sus Fiestas DeLorean, con DJ Puesto (aka de reconocido periodista rocker) tirando una selección de temas exclusivamente de las últimas dos décadas del siglo XX, aunque "debidamente desprovista de grasadas y berretadas" (anticipadas por WhatsApp al 1126546587) ► Antes de eso, este finde habrá una nueva Taylor Fest, esta vez temática bajo la consigna Lover, con videos toda la noche, stand de glitter gratuito, feria de merch fanmade y dresscode sugerido de flores y colores rosados (viernes 13/9, Ciudad Cultural Konex).

¿ESTÁS PARA SALIR? ► El evento hamburguesero Burgerpalusa ofrecerá charlas, catas, juegos, música y alta variedad de combos de papa, gaseosa y medallón de carne en situación de pan, el 21/9 en Tribuna Plaza, Hipódromo de Palermo ► La feria WorkShow, de entretenimiento, música y tecnología multimedia, tendrá charlas y debates sobre temas como sustentabilidad, accesibilidad e Inteligencia Artificial, además de muestras de equipos, instrumentos y accesorios (24 y 25/9, C Complejo Art Media) ► Y la instalación audiovisual Geonnitus propone una experiencia artística para explicar el proceso de extracción de petróleo y gas conocido como fracking, y fue creada por Leonello Zambón, Julián D'Angiolillo, Florencia Curci, Javier Areal Vélez y Cecilia Castro (funciones el sábado 14, los domingos 15 y 22 y el lunes 23/9 en Espacio IF, Villa Lynch).

PODCASTINACIÓN ► Estrenó la tercera y última temporada de La cruda, el podcast donde Migue Granados charla de forma íntima con personalidades de la cultura y la política con historias de vida singulares, con ocho episodios semanales ahora en formato audiovisual y a través de Olga, Flow y Spotify.

SIGUEN GIRANDO ► Después de sus shows del pasado fin de semana en el Movistar Arena, Conociendo Rusia anunció el despegue de su Jet Love Tour, con tres meses frenéticos que incluirán 16 ciudades argentinas y 5 visitas a otros países ► También Miranda! prepara su tour nacional con toques en Tucumán (1/11), Salta (2/11), Córdoba (29/11) y Rosario (1/12).

ESTAMOS EN OBRA ► La Casa Rosada en diciembre de 2001 es el escenario de Nación Alambre, de Guadalupe Pita Monzón (viernes a las 21.30, Teatro El Astrolabio) ► Danza, acrobacia, teatro y música se mezclan en Indómito Historia, de Erik Ferreyra y con Melody Luz (jueves a las 22.30, Teatro Metropolitan) ► Y además vuelve el ciclo Microacústicos, con trip de obras de teatro de 20 minutos para 20 espectadores, que incluyen perfos de Doppel Gangs, Axel Fiks, Plastilina, Barbie Williams y Juli Savioli (23/9, Microteatro).

MUCHO TEXTO ► Mi vida normal: conversaciones con Jorge Serrano, de Fernando Sanchez, teje la biografía del histórico cerebro y corazón de Los Auténticos Decadentes (Vademécum) ► Y el grupo Richter logra el sueño del libro propio y anuncia la preventa de Tan distintos tan extraños (Mandíbula) ► Y totalmente en otro plan, el humor, la ironía y el amor entre mujeres arman la novela Cuando quieras podés destruirme, de Julieta Sverdlick (Metrópolis).

PANTALLAZOS ► Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado estrenaron Había una vez, la película que recupera su show en el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata ► Además, para calentar la pava ante el retorno de Oasis, DirecTV y DGO ofrecen el documental There We Were… Now Here We Are, sobre el disco Definitely Maybe, más los especiales en directo Live from Manchester y Live at the Barrowlands.

LA VOZ DEL ESTADIO ► En el cierre de su año soñado, Airbag agotó tickets para la primera y confirmó su segunda función en Vélez (21 y 22/12) ► También Tan Biónica sigue agotando fechas y ya va dos Movistar Arena cerrados más (19 y 20/10) y otro del que quedan pocos tickets (21/10) ► En tanto que Massacre anunció su retorno a Obras, justo a la vuelta de su gira europea (1/11).

PASAME LA DATA ► ¿Quién quiere ser Sandro? Comienzan las audiciones abiertas para el espectáculo teatral musical Sandro, que no busca imitadores sino cantantes varones de entre 25 y 35 años ► Por otro lado, hasta el 8/10 sigue abierta la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes para el Concurso Nacional de Música Académica, que otorga premios de hasta 1 millón de pesos y está dirigida a grupos, solistas, coros y orquestas.

HACELA SIMPLE ► Se va terminando el invierno pero quedan las últimas canciones de Las Bodas Químicas (Duende), Critical Baby + AR2 + MRTEN (La pócima), Un Verano + Chano (De abajo para arriba), Acru + YSY A (Padre nuestro), Nico Valdi + 06 (Vape de menta), Feli Ruiz (Siempre es para siempre), Nagual + Chizzo (Blues mágico), Connie Isla + Lauta (Buscaba un tema), Agus Fonte (Salvame), Flor Bocona (Volando bien high), Isla de Caras + los mexicanos Clubz (Fugazi), Serenna (Sore Throat), Eloísa (El peor error), Robot Zonda (Topper), Chechi de Marcos (Esperanza y Nunca te vayas de casa), Ernestina (No es tan difícil), More con Flow (Bla bla), Bruno Albano (Casa ajena y Ruta negra), Ceretti (Findesemana) y Agustín Donatti (Un lenguaje nuevo).





