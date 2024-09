El tema de las inteligencias artificiales y el arte es un tema actual y un tema complejo, para usar una palabra poco interesante y que no dice nada, pero que dice tanto. Sin embargo, estamos en un debate que lleva décadas, aunque hoy se encuentra en el punto de no retorno. Las inteligencias artificiales hasta ayer se utilizaban para muchas situaciones inaceptables que conllevaban cuestiones éticas difíciles de resolver, como el derecho de autor y la importancia del esfuerzo. Al mismo tiempo, otros se mantenían lo más lejos posible. Parecía que se enfrentaban a muerte dos posiciones: los tecnofílicos y los tecnofóbicos.

Umberto Eco lo dijo de una manera más poética, habló de apocalípticos e integrados en un libro de 1964, o sea que este tema viene desde lejos. Y también es bueno agregar que a la tecnología le importa poco la posición que tengamos sobre ella, porque su función no es pensar sino, como sostiene Eco, dar la palabra a un montón de idiotas entre los que nosotros también nos encontramos. La idiotez, idiotismo o idiocia es, en términos médicos, equivalente al retraso mental profundo, una enfermedad mental que consiste en la ausencia casi total en una persona de facultades psíquicas o intelectuales. Aquellos que debemos pensar, o sea los humanos, estamos sumidos en un retraso mental profundo.

Y ese retraso nos lleva a imaginar que las posiciones son dos y encima enfrentadas, lo cual llama la atención que no se perciba que no son dos y que ni siquiera están enfrentadas. Pero no vamos a ser nosotros quienes abramos los ojos, ubicándonos en un delirio mesiánico cuando el río ya se acerca a la catarata, pero sí vamos a advertir que las nuevas tecnologías no son como las viejas, no son un instrumento que hay que saber utilizar. Las nuevas tecnologías cambian las condiciones de la humanidad y esto no es ser apocalíptico sino sostener que un nuevo ser humano ha nacido a partir del siglo XXI: se lo puede llamar como cada cual prefiera.

Para mí, se llamará el homoselfie. Hacer rápido y sin necesidad de otros lo que antes requería, al menos, una pregunta: "¿me sacás una foto?" Esa confianza depositada en otro y, sobre todo, el esfuerzo que requiere la espera de lo que saldrá. Las nuevas tecnologías son bombas atómicas, catalizadores que tienen consecuencias en la subjetividad, creando grandes legiones no sólo de idiotas sino de gente a quien le cuesta mantenerse en pie frente a un proyecto que le demande un tiempo de espera.

"Sólo hazlo" es un slogan mucho más potente que el de una zapatilla que nos da el status que nos falta como seres humanos. Se achica la distancia, para no decir que se borra, entre el deseo y la concreción. Entre tecnofóbicos y tecnofílicos aparece una gran inversión, no somos nosotros quienes le preguntamos a la inteligencia artificial acerca de las condiciones de posibilidad del arte y del artista sino que, como legiones de adictos a una sustancia seca, se nos cae la baba de ansiedad y de una abstinencia jamás vista si nos falta el palo de la selfie.



A quien le pida, la inteligencia artificial le tira 25 propuestas distintas en 10 segundos. ¿Qué significa entonces el esfuerzo, ese famoso eureka que tanto nos desveló? Esa idea ya no resulta necesaria. Lo que está en desmedro, lo que está en demérito, lo que está desvalorizado es el esfuerzo humano.

Las inteligencias artificiales tocan a una parte de la humanidad, a una parte sí, a otra parte no, demuestran la gran división entre el planeta y el mundo. El planeta vivido por una cantidad de personas en el que prevalece el hedonismo del no hacer y otro mundo, con otra cantidad de personas a quienes nos les alcanza el tiempo para conseguir su ración tanto de placer como de alimentos para mantenerse vivos. Las inteligencias artificiales son clasistas, han aprendido a diferenciar entre quienes pueden de quienes les es prohibitivo.

Por un lado, los humanos que no se esfuerzan y, por otro lado, los que se sobreesfuerzan y parece que no tienen garantizada ni la salud, ni la educación, ni el alimento, ni la ropa y menos que menos, cómo mantenerse por su propio trabajo. Son seres que se sobreesfuerzan pero están destinados a la impotencia, a mirar cómo otros consiguen lo que desean sin esfuerzo.

¿Qué pasa si las personas no intentan lograr sus sueños con el esfuerzo que eso requiere?, ¿qué pasa si un artista quiere hacer un cuadro sin lo que requiere hacer un cuadro? Si no se pone días y días y días para llevarlo adelante. ¿Qué pasa cuando entre lo que uno sueña y lo que uno hace no hay ese tiempo, esa temporalidad que se llama esfuerzo?, ¿qué pasa si uno vive sin el esfuerzo que requiere la vida?

Estaríamos en un planeta de humanos sin esfuerzos, sin esfuerzo. Un humano que pasa del deseo a la realización, el esfuerzo que requiere esa temporalidad nos lleva a la ansiedad, a los cambios anímicos, a la adicción.

Aparece ahí al menos una tercera posición que se vislumbra, lo transhumano, un tipo de humano diferente al que conocemos hasta ahora. ¿Es ésta la posición apocalíptica? No lo creo, serán quienes puedan dejar de lado los avances tecnológicos por un rato y sentarse a mirar nuevamente las estrellas. Ése será el ser humano que tendrá que volver a sus orígenes y recrear la relación misma con las condiciones que lo han convertido en lo que alguna vez será.

* Psicoanalista y escritor.