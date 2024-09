La familia de Carolina Aló, la joven asesinada de 113 apuñaladas por Fabián Tablado en 1996, pidió la detención del femicida luego de que se haya perdido señal de su tobillera electrónica desde hace unos días.

Federico Esquivel, abogado y representante de la Fundación Carolina Aló en Misiones, confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el viernes pasado se perdió la señal de su tobillera electrónica y la familia “teme” por la ubicación actual de Tablado ya que consideran que siguen siendo una persona peligrosa.

La presentación formal de denuncia y detención fue realizada por Esquivel en las últimas horas en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas.

Conforme a lo manifestado en el escrito, se señala que no hubo señal en su dispositivo entre las 13:00 y las 16:30 del viernes 6 de septiembre y que cuando se restableció aparecía en diversas localidades de Misiones.

Para la familia de la víctima se trata de un delito grave al sostener que ya había manipulado su tobillera y tiene una perimetral.

El medio Misiones Online subrayó además que la Policía, frente a este escenario, se acercó hasta el domicilio que había fijado ante la Justicia y anunciaron que el residente de dicha vivienda negaba conocerlo.

El 27 de mayo de 1996 Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a la joven de 18 años. En aquella noche fatídica el femicidia utilizó dos cuchillos Tramontina, una cuchilla de cocina y un formón de carpintería.

En aquel momento la figura de femicidio todavía no estaba establecida, por lo que la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro, en un fallo dividido, lo condenó a 24 años por homicidio simple.

"Me siento mal. No dicen la verdad cuando afirman que no siento dolor ni arrepentimiento. Siento un dolor tremendo que no sé expresar", afirmó Tablado en sus últimas palabras antes de escuchar el veredicto de los jueces.



Después de cumplir su condena, Tablado se ha visto envuelto en nuevas situaciones de violencia, lo que ha llevado a la Justicia a tomar medidas extraordinarias para proteger a la familia de la víctima. Recientemente, la Justicia de San Isidro decidió prorrogar por un año la restricción perimetral que impide a Tablado acercarse a menos de 300 kilómetros del padre de Carolina, Edgardo Aló. Esta medida se ha convertido en un caso sin precedentes, subrayando la gravedad y el peligro que representa este individuo.

Edgardo Aló, papá de la víctima, manifestó que durante su estadía en la cárcel tuvo diversas novias y cinco lo denunciaron por violencia y amenazas.

"La Justicia del año ‘96 fue totalmente corrupta, pero esta Justicia entiende que (Tablado) es un ser totalmente peligroso, por ser psicópata, sádico y perverso. No lo digo yo, lo dicen los estudios", subrayó Edgardo Aló.