El jugador de fútbol Lorenzo Emanuel Alexis Aceri fue detenido el miércoles último después de que fuera denunciado por su par César Ariel Bravo, quien sufrió una lesión durante un partido que jugaron el sábado en la ciudad de San Pedro, a 65 kilómetros de la capital jujeña.

El caso conmocionó a la población, por lo insólito de que una jugada futbolera termine ventilándose en una investigación penal y porque el denunciante es hijo del intendente de San Pedro, el oficialista Julio Bravo.

El sábado, en el marco de la Liga de la Asociación Deportiva de Profesionales Universitarios del Interior de Jujuy (ADPUIJ), se enfrentaron los equipos de Segurola y Habana y Arsenal de Tigres. Las imágenes que registran la jugada de fútbol cuestionada penalmente no demuestran que haya habido intención del jugador acusado. Ese partido finalizó en tiempo reglamentario. Aceri anotó un gol.

El fiscal de San Pedro José Blanco, que está a cargo del legajo N° P741/2024 caratulado “IPP (investigación penal preparatoria) Aceri, Lorenzo art. 90 del Código Penal”, pidió la detención del jugador por “posible fuga” y la jueza de Control, Pamela de las Cruces,a ordenó que se hiciera un allanamiento y se detuviera al jugador, lo que se concretó este miércoles. El trámite demuestra celeridad judicial, dado que la denuncia se hizo el lunes.

Aceri, que además de jugar al fútbol es profesor de educación física, fue detenido después del mediodía del miércoles en su casa en la localidad de Calilegua, departamento Ledesma, a 55 kilómetros de San Pedro, y fue trasladado a la Seccional 41, en la vecina ciudad de Libertador General San Martín, acusado por “lesiones graves”.

Bravo hizo la denuncia en la Seccional 35 del barrio San José, de San Pedro. Relató que en el partido de fútbol de la Liga de la ADPUIJ, él jugaba para el equipo de Segurola y Habana contra Arsenal de Tigres. “Recibí un golpe de manera intencional con el codo a la altura del ojo izquierdo provocándome lesiones”, sostuvo.

Describió que en el segundo tiempo tuvo con Aceri "una disputa de pelota", ambos cayeron y Aceri "de manera intencional abraza su brazo derecho y lleva para atrás su codo con mucha vehemencia y me pega un codazo en la parte del pómulo cerca del ojo izquierdo", acusó. "La situación de juego ya había culminado y tal golpe fue ocasionado de manera intencional sin motivo alguno", insistió Bravo en la denuncia. Dijo que fue asistido por un enfermero, el árbitro y otro compañero de equipo. "Quedé descompuesto en el piso con mucho dolor en la parte del ojo, pudiendo levantarme sin abrir el ojo por 30 minutos”, aseguró.

Agregó que un oftalmólogo ordenó que se hiciera estudios, entre ellos una tomografía que se hizo el domingo, y que reveló que sufrió “triple fractura en piso de órbita, pared lateral de órbita”. Se indicó que el médico forense del Ministerio Público de la Acusación constató las lesiones.

"Acá no hay delito"

El abogado Marcelo Fabián Choque, que asiste a Aceri, destacó el particular caso que enfrenta el jugador: “asusta bastante que se prive de libertad a las personas por una disputa deportiva, es un caso fortuito. Lorenzo no tiene antecedentes, acá no hay delito", aseguró.

Sobre la acusación por lesiones graves, dijo que "Si bien es cierto que el denunciante tiene lesiones y una inhabilitación de trabajo de 30 días", la figura de "lesiones graves requiere de intención, y eso no hay. En el video el chico cae con su cara y no pone el brazo”, explicó.

“Me preocupa el estado de Lorenzo, está mal emocionalmente, es docente y se cuestiona como llevar adelante su actividad deportiva de ahora en más con lo que está viviendo”, añadió. Choque dijo que esperan que el fiscal llame a la audiencia de imputación.

Respecto al denunciante el abogado dijo: “quiero creer que acá no hay revancha emocional por parte del denunciante. Las lesiones culposas en el marco del deporte no son delito, así lo prevé nuestro Código. Ahora, cautelar a una persona para investigar es extraño”, insistió.

Por último, señaló que “esto pone en alerta, abre una puerta porque a la justicia le puede hacer daño si se crea un antecedente en un deporte donde los jugadores asumen un riesgo y se lesionan. Entonces las denuncias pueden ser olas, y la justicia no daría abasto. Antes, hay otros delitos más graves para dictar justicia”, recordó.

Tras la denuncia, el allanamiento y la detención, familiares y amigos de Aceri expresaron su solidaridad y asombro ante el caso que deja al jugador tras las rejas. Así también, en las redes sociales hubo una amplia repercusión con comentarios que señalan el caso como un abuso de autoridad.

“Nos sentimos mal como padres, porque esta no es la vía, porque pueden continuar investigando, pero no preso”, lamentó Martín Aceri, padre del jugador detenido. “Nunca he visto antes esto, fui jugador de fútbol, he visto casos peores, terminaban con quebraduras, peleas, pero nadie terminó preso”, señalo. También destacó que “las nuevas directivas de fútbol dicen que esto lo dirime el tribunal de disciplina de cada región”.