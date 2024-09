Este jueves Microcentro Cuenta anunció la convocatoria para dos nuevos concursos que, otra vez, tienen al espacio porteño como principal protagonista y catalizador de relatos. Los certámenes “Microcentro Cuenta Cuentos de Terror” y “Microcentro Cuenta Historietas" cuentan con un premio de $2.000.000 cada uno, y las obras finalistas formarán parte de dos antologías que serán publicadas por Grupo Planeta en sus sellos Emecé y Planeta Cómic. El jurado está integrado por Mariana Enriquez, Fabián Casas y Lala Toutonian para el concurso de cuentos de terror, y Rep, Maitena y el editor Martín Ramón para los de historieta.

Luego del éxito de la primera edición de Microcentro Cuenta Cuentos, con la recepción de más de 3000 cuentos de todo el país, se realizó en el auditorio del Banco Macro la apertura formal para estos nuevos concursos. Estuvieron presentes el director general de Microcentro Cuenta, Javier Grosman, la gerenta de sustentabilidad corporativa de Banco Macro, Maricel Carretti, y el coordinador general de los concursos, Ignacio Iraola.

“Nos interesa brindar el marco para la creación y desarrollo de nuevas narrativas en torno a esta parte de la ciudad, que ya desde hace unos años está en pleno proceso de transformación y resignificación”, afirmó Javier Grosman. “Estamos convencidos de que a través del arte, de la mirada creadora y de la generación de contenidos novedosos, el Microcentro será plataforma de expresión para nuevas voces, y que a la vez, esas nuevas voces pintarán el nuevo perfil identitario y estético con el que pronto lo asociaremos”, concluyó. Por su parte, Carretti sostuvo: “Cuenten con el equipo de arte y cultura del Banco para seguir apoyando este tipo de encuentros. Esta alianza, que comenzó hace tres años, seguirá creciendo porque es un placer trabajar juntos en este tipo de proyectos”.

El coordinador general de los concursos, Ignacio Iraola, celebró la realización de esta segunda edición recordando el éxito de la convocatoria anterior. “Siempre recomiendo a los autores y autoras noveles que participen en concursos porque es una buena manera de darse a conocer. Los concursos literarios tienen que tener dos cosas fundamentales: primero el jurado, y acá contamos con dos jurados de excepción; y por otro lado, algo que no es menor, es el premio porque el trabajo intelectual tiene que estar pago siempre. Este año incrementamos el premio y lo ampliamos a otro certamen. Es una alegría y un honor coordinar estos concursos".

También estuvieron presentes las y los miembros del jurado: “Es muy importante que existan este tipo de concursos porque no hay medios, no hay revistas, no hay espacios donde publicar historietas y si no se publican las editoriales tampoco las editan. Hay que seguir alimentando esta tradición argentina de la historieta que siempre existió, fue muy importante y tiene que seguir existiendo” sostuvo Maitena.

Por su lado, Mariana Enriquez afirmó: “En general hay una idea falsa y anticuada en pensar que el terror es lo sobrenatural, los fantasmas, vampiros... hace 50 años que no es así. El terror es cada vez más realista: es crimen, es desigualdad, es el propio cuerpo, la violencia, un montón de cosas cotidianas. El terror es algo que te tiene que dar miedo y el 80 por ciento de las cosas me dan miedo. Así que todo eso es material para la escritura. Al contrario de lo que se piensa, en la tradición rioplatense hay una gran presencia del terror. Julio Cortázar tiene una gran cantidad de cuentos de género, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges, Bernardo Kordon, Samanta Schweblin también. Creo que cuando se pone un marco en el cual escribir es un poco para evitar la avalancha y otro porque es un gran desafío para aquellos que no están acostumbrados al género. Así que los invito a presentarse y desafiarse a escribir algo espeluznante que lo pueden hacer al sentarse frente a la tele y subir el volumen. Yo voy a leer todo con mucho placer y exigencia.”

De igual forma, Rep se refirió a la particularidad de ser jurado para el género historieta: “Celebro ser jurado de ojo y no tener que estar leyendo como en el otro concurso. A nosotros todo nos entra por los ojos y después leemos. Lo que no nos atrae por los ojos, no funciona. Lo raro de todo esto, que pensaba hoy, es por qué hay novela gráfica y no hay cuento gráfico como género. Quizás podamos inaugurarlo también”

Martín Ramón también hizo mención a la importancia de contar con un concurso. “Yo no soy autor de historieta pero me dedico a la promoción de las historietas y es un momento complicado porque hay muy pocos espacios para mostrarse. Este país tiene una gran tradición en historieta y siempre se mantuvo su riqueza artística. Hay talleres, escuelas, grandes maestros y maestras. Celebro entonces la existencia de este tipo de concursos e invito a que participen todos y todas”

A su turno, Lala Toutonian se refirió también a las nuevas formas de terror que nos rodean en lo cotidiano y en la escritura. “El terror para mí es el último recurso de lo romántico. Lo necesitamos para zafar del terror real que estamos viviendo y para alegrarnos un poco el alma”. Fabián Casas no ocultó su satisfacción por la participación otra vez como jurado del concurso. “Me da mucha alegría estar nuevamente de jurado y compartirlo con mis dos compañeras. Quiero instar a todos a que se presenten rápidamente.”

Hay tiempo de participar en "Microcentro Cuenta Cuentos de Terror” y “Microcentro Cuenta Historietas” hasta el 12 de febrero de 2025. Para ver las bases de los dos concursos se puede ingresar al sitio oficial y encontrar ambas convocatorias. La iniciativa de Microcentro Cuenta se propone buscar, integrar, promover y articular las posibilidades del arte en todas sus expresiones en el microcentro porteño, para su transformación y resignificación cultural. A través de estos concursos procura descubrir nuevas narrativas sobre la ciudad, fomentar la creación en toda la Argentina y seguir descubriendo autores de todas las edades y géneros tanto en la literatura como en la novela gráfica.

En esta nueva edición serán el cuento de terror y la historieta los que impulsen nuevas formas de pensar, contar, hablar y dibujar a este particular espacio de la ciudad de Buenos Aires. Desde 2023, además, Microcentro Cuenta realiza acciones artísticas, performances, muestras, instalaciones en el espacio público, teatro, música, literatura, en el microcentro. En asociación con instituciones culturales públicas y privadas del lugar genera una agenda común de activaciones culturales en las diferentes sedes de la zona. En la primera edición de Microcentro Cuenta Cuentos participaron más de 3000 obras de todo el país y quedaron 9 finalistas que forman parte de la antología Microcentro 9 cuentos editada por EMECÉ para el Grupo Planeta. El certamen literario fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de Mecenazgo Participación Cultural, y cuenta con el apoyo de Banco Macro, Leyendo.Arg y el Grupo Planeta.