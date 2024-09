Los sindicatos docentes y de trabajadores estatales de Santa Fe repudiaron ayer “la represión” ocurrida un día ante en la Legislatura, cuando la Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Caja de Jubilaciones, afirmaron que la votación “fue nula y trucha” y adelantaron que accionarán en la Justicia para frenar la emergencia previsional que solicitó y obtuvo el gobernador, Maximiliano Pullaro.

Un día después de la sanción de la norma en la Cámara baja, un grupo de sindicatos estatales convocó a una conferencia de prensa para sentar su posición sobre lo ocurrido el jueves en la Legislatura provincial, al darse sanción definitiva al proyecto del gobierno para "reducir el déficit" del sistema previsional.

“Queremos expresar el absoluto repudio a todo lo que pasó con la represión a estatales y docentes que estábamos manifestando pacíficamente”, dijo Lorena Almirón, de ATE Rosario y de la CTA Autónoma de la ciudad.

Sobre esos hechos, Almirón señaló que “esta es la responsabilidad política del gobierno que no nos permitió el acceso al Senado la semana pasada, y ahora se repitió” en la Cámara baja, durante la jornada del jueves.

Para la dirigente de ATE, “todo el tiempo buscaron tensar una situación que se podría haber evitado”.

En relación a la votación del proyecto oficial de emergencia previsional y reforma de la Caja de Jubilaciones, que lesiona derechos de activos y pasivos, Almirón dijo: “Nosotros lo vimos ahí, de forma directa lo que pasó. Es una truchada lo que pasó ayer (por el jueves), tiene que ser nulo y es inconstitucional también”.

Así se refirió al momento de la votación, que fue solicitada de urgencia por el diputado socialista Pablo Farías, y cuestionada luego por la oposición, atento a que sus votos no quedaron bien registrados en el tablero electrónico de la Cámara.

De hecho, la diputada Celia Arena (PJ), pidió luego la nulidad de la votación, pero la mayoría automática de Unidos logró imponer su posición y la norma quedó aprobada por 23 votos.

Al lado de Almirón, el titular de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, sostuvo que la del jueves “fue una jornada negra en Santa Fe” porque “se votó en contra de los trabajadores y de la docencia”, lo que interpretó como “un nuevo paso en el ajuste y en el recorte de derechos” por parte del gobierno de Pullaro.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), consideró que lo aprobado fue “una reforma violenta votada durante la represión”.

“La sesión se realizó en medio de una fuerte gaseada a jubilados, jubilados y gremios que nos manifestamos en la Legislatura”, dijeron.

Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario, dijo en declaraciones radiales que “la sanción de la ley fue irregular y derivará en juicios y amparos” por parte de los damnificados.

“Vamos a ir a la Justicia para objetar el capítulo docente de la ley. Hay muchas cuestiones que afectan derechos adquiridos”, abundó el representante sindical de las y los docentes privados de Rosario.

Lucero sostuvo que “es terrible la reforma” de la Caja aprobada el jueves por la Legislatura y reglamentada el mismo día por el Poder Ejecutivo.

“Los docentes van a trabajar más años, le van a descontar más plata y cobrarán una jubilación menor”, resumió.

En cuanto a los episodios de violencia, Lucero dijo: “Me quedé con mucha tristeza, por lo que pasó adentro y lo que pasó afuera”.

Acerca de la sesión de Diputados, el dirigente señaló que “lo que pasó adentro es una irregularidad tras otra en el tratamiento legislativo. Con otros tiempos y otros consensos se podría haber logrado una sanción menos conflictiva”.

“El ingreso violento, o el intento de hacerlo, no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones, no nos parece que estén bien, y no participamos”, añadió Lucero, para quien es función “de la Justicia identificar” a quienes lo hicieron.

Por su parte, la Festram –que agrupa a los sindicatos municipales de la provincia- sostuvo en un comunicado que “no es casual tampoco como en Ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe se implementa la represión. El alineamiento de Pullaro con (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich se nota demasiado ya, y los hechos lo ratifican”.

“La relación entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro se manifestó esta semana de una forma muy explícita: radicales cambiando su voto frente al veto del Presidente de la Nación al aumento para los jubilados, e integrantes del mismo partido forzando una reforma previsional en nuestra provincia. La simetría entre ambos es inocultable”, dijeron los municipales.