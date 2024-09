El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, calificó de "pírrica" la victoria parlamentaria que le permitió al oficialismo mantener el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria, consideró un "error" la decisión del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, y comparó lo sucedido con el intento de reforma previsional durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Lo más complejo es que por primera vez el Presidente impacta sobre un sector de la sociedad argentina concreto", analizó Pichetto este sábado, en comunicación con la 750.



Para el exsenador, el aumento que proponía el proyecto era "razonable" e incluso el veto podría haber sido parcial. En ese sentido, la decisión de avanzar en la impugnación de la recomposición de los haberes es producto de la falta de diálogo entre el oficialismo y el Congreso, que se rompió luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, casi tres meses atrás.

Cinco diputados radicales modificaron su voto en medio de las negociaciones para consagrar el veto presidencial. La jugada del oficialismo, aunque no es extraña para ningún Gobierno, produjo un debate en la opinión pública y los legisladores de la UCR quedaron en el centro de la polémica. "Es un problema de conducta. Si uno votó de una manera determinada en el primer tratamiento de la ley, hay que justificar mucho el cambio de voto", opinó Pichetto, de abultada experiencia parlamentaria. "Es un problema que tendrán que enfrentar los diputados con su electorado".

Consultado por la posibilidad de un juicio político contra Milei, una estrategia que la propia Cristina Fernández Kirchner descartó semanas atrás, el presidente de bloque se manifestó en contra y aseguró que no existen argumentos para avanzar en ese sentido. "No veo por ahora ninguna cuestión de gravedad extrema que plantee el escenario del juicio político. Hay que construir otro camino", respondió, en diálogo con Toma y daca, y confirmó que los legisladores de su bloque, en la medida de lo posible, estarán presentes este domingo en la presentación de la Ley de Presupuesto que hará el Presidente en el Congreso.

Por último, Pichetto habló también del proceso de renovación del peronismo y se refirió a la disertación que este viernes realizó la expresidenta en la Universidad Nacional del Oeste.



El diputado contó que trabaja en la construcción de un espacio "del centro democrático" junto a dirigentes de todo el país, entre los que mencionó a Florencio Randazzo y Martín Llaryora. "Muchas veces el proceso de renovación en el peronismo viene de afuera hacia adentro", reflexionó.

Respecto de Cristina Kirchner, Pichetto aseguró que la ex vicepresidenta intenta recobrar la "centralidad" del peronismo, en un momento en el que carece de liderazgos y viene de una derrota a la que tildó de "extraordinaria". "Veo algunas aristas de autocrítica en Cristina Fernández que me parecen saludables, de la no comprensión del peronismo del mundo que vive", sopesó, aunque señaló que la expresidenta "omite" los cuatro años de Alberto Fernández, "que fue producto de una decisión que ella tomó".

Y concluyó: "El Gobierno hace un gran esfuerzo para poner a Cristina en la centralidad y ella lo aprovecha".