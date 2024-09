"Que el Estado bonaerense brinde este espacio me genera un sentimiento de grandeza, porque tener un respaldo y un sostén gracias a las políticas públicas es como sentir que por fin alguien te escucha. Es una mano para que todo el esfuerzo que hacés y todo lo que diseñás para avanzar pueda seguir su curso. Me parece maravilloso y como mujer estoy sorprendida por la cantidad de emprendedoras que hubo."

Roberta Baleani es apicultora y vive en La Plata. "Estoy nerviosa porque es la primera vez que me entrevistan", dice entre risas, pero esa sensación no oculta la felicidad que tiene por haber sido parte de la Expo Igualdad Bonaerense, un encuentro organizado por el Ministerio de las Mujeres y Diversidades que reunió a productoras y productores de la provincia de Buenos Aires, que en 160 stands ofrecieron sus productos a más de 25 mil personas que visitaron el Estadio Único Diego Armando Maradona durante el último fin de semana.

Roberta, creadora de la marca "Reina Tana", dice a este diario: "La Expo Igualdad para mí fue espectacular, ser parte de la feria fue una experiencia increíble, porque me sorprendió la cantidad de puestos, de mujeres y de todo tipo de emprendimientos que asistieron. La posibilidad de poder exponer tu producto es muy valiosa, porque detrás de él está tu trabajo, tu tiempo, tu todo". Ella es parte del equipos de Mercados Bonaerenses, que con Paula Beriay y Malena Guerin a la cabeza, invitaron a las y los emprendedores a participar con sus stands de sus stands.

La historia de la miel "Reina Tana" es bien particular. Roberta, años atrás, se puso en pareja con Oscar Martínez, oriundo de Daireaux, que se había mudado a la ciudad de las diagonales para estudiar. En plena pandemia el apicultor Hernán Martínez, hermano de Oscar y cuñado de Roberta, y su pareja Lorena Castellano, insistieron a Oscar y Roberta para que se metieran de lleno con la apicultura. Ellos aprovecharon el confinamiento por el covid-19, miraron muchísimos videos en YouTube, compraron sus primeros 10 núcleos, los trajes, y metieron manos a la colmena.

Al año siguiente, en 2021, la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata lanzó un curso de apicultura, y Roberta no dudó. Se profesionalizó en la materia, y desde el principio comercializaron sus productos. Ellos, además de miel, producen polen, e incluso hace velas con la cera de las abejas, cosa poco común dentro del rubro. Cuenta ella a BuenosAires/12: "Tengo 43 años y siempre trabajé de un montón de otras cosas, buscándome la vida como quien dice, pero de golpe me encontré con esta actividad que me encanta, y me di cuenta que amo trabajar en las ferias porque ahí estoy tranquila". Su reflexión está atada al pasado, ya que tuvo comercios en los que fue víctima de robo en más de una ocasión.

En la actualidad, Roberta y Oscar tienen colmenas en Berisso y en Punta Indio. Ya no son pareja, pero continúan siendo socios, y comercializan sus productos de todas las maneras posibles. Primero fue a la familia, en confianza, y ya con nombre y logo, "Reina Tana" abarcó las redes sociales. El nombre del emprendimiento tiene que ver con las primeras abejas reinas que compraron, que eran de genética italiana, y también con la familia de Roberta, que tiene orígenes italianos. "Para mí fue beneficiosa la Expo Igualdad, a tal punto que vendí todo lo que llevé", dice Roberta, que cuenta a este diario: "El día de mañana me gustaría crecer, ser más grande con respecto a la apicultura, llegar a mis raíces con mi producto, y que mi frasco de miel esté en Italia, donde nacieron mis abuelos".

Estela Díaz, titular del Ministerio que organizó la Expo Igualdad, aseguró que el fin del encuentro fue "reunir propuestas de lo público y lo privado en una articulación muy virtuosa", donde el Estado estuvo "presente y dando una oportunidad para fortalecer la trama productiva bonaerense, pero con las mujeres en el centro de la producción y el trabajo”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof visitó la expo junto a su familia, mientras que el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, recorrieron los stands a lo largo del domingo.

"Generar el cambio profundo"

En la Expo Igualdad, además, se realizaron charlas y talleres. Una de ellas fue la de Expo Mujer Saludable, que junto a los equipos del Ministerio de Salud bonaerense, el Hospital Italiano de La Plata y la Clínica Breast, brindaron herramientas de primeros auxilios, reflexionaron sobre la lactancia materna y conversaron sobre la actividad física y su rol dentro de una vida saludable.

Fabiana Marmissolle es oncóloga clínica, se desempeña como jefa de área de oncología del Instituto Médico Platense, e integra el staff del Centro Oncológico Integral. Además, la especialista forma parte de la Sociedad de Cancerología de La Plata, y es miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Ambos entes realizan acciones y campañas a nivel nacional, que fomentan e informan a la población sobre diferentes medidas y acciones para prevenir el cáncer o para detectarlo tempranamente. Sin embargo, impulsada por el llamamiento de la Organización Mundial de la Salud, que años atrás invitó a todos sus Estados miembros a tomar acciones directas sobre las enfermedades crónicas no transmisibles como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes, el EPOC y demás, junto a su amiga y licenciada en Comunicación Clarisa Capurro, fueron las que idearon Expo Mujer Saludable, que también dijo presente el pasado fin de semana.

"Expo Igualdad fue un evento en el que realmente trabajaron un montón, fue todo muy pensado, súper organizado y agradecemos profundamente la invitación de tener esta patita de la salud preventiva dentro de la Expo Igualdad y dentro del ciclo de charlas que hicimos", cuenta la oncóloga a este medio, y advierte: "La ministra Díaz entendió perfectamente la prioridad que tienen estos temas ya que, como dice la Organización Mundial de la Salud, para vencer el cáncer las acciones tienen que ser en conjunto con los entes gubernamentales, el sector privado y las sociedades científicas, porque si no lo hacemos en conjunto al mismo tiempo y masivamente, no alcanzamos a generar un cambio profundo".

En relación a lo que indica la oncóloga, cabe destacar que en la Expo Igualdad el Ministerio de Salud tuvo diferentes stands en los que brindaron información sobre prevención del dengue, vacunación y donación de sangre, y además de la cartera sanitaria, participaron los ministerios bonaerenses de Trabajo, Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Justicia y Derechos Humanos, Economía, el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ARBA, IOMA y los Astilleros Río Santiago.

Fabiana le dice a este diario que cuando atiende alguna persona que no viene con la detección del cáncer por algún método de estudio, sino por algún síntoma, ella le pregunta si notó no, o si se hacía los estudios de control, "porque no sé si estamos tan conscientes del impacto que tiene en la salud hacer un estilo de vida saludable y de hacer los estudios de control". Lamentablemente, la oncóloga reflexiona en BuenosAires/12: "Me encuentro, muchas veces, con que las mujeres nos relegamos, porque generalmente somos las encargada de cuidad, de dar, de ocuparse, somos las de mayor cantidad de horas de trabajo no remunerativo, y eso es lo que siempre escucho como respuesta".

Dice que en la pandemia se observaron "muchos retrasos y se olvidaron muchas medidas de prevención", lo que generó "la necesidad de salir a hablarle a las mujeres y de sostener los pilares que defendemos desde Expo Mujer Saludable, que es una organización que se dedica a transmitir mensajes sobre el bienestar general y la salud preventiva". Con el foco puesto en el cuidado integral, el equilibrio emocional, y las decisiones que llevan a una vida saludable, Fabiana sostiene que las acciones de cuidado "deben ser masivas, no solamente incluir a las mujeres, sino a todos los sectores productivos y a todos los sectores en los cuales se involucra la salud preventiva, tal como lo hizo la Expo Igualdad".

"Seguir con el sueño"

Además de las y los emprendedores de Mercados Bonaerenses, y las charlas de Expo Mujer Saludable, en el evento realizado en el Único también dijeron presente las productoras de Expo Diseño.

María Pía Longo es oriunda del partido de Escobar, y es la inventora de La Rufina Calzado, una marca de sandalias que son intervenidas a mano y fabricadas con con hilo de seda y productos de aplique importados, y en diálogo con este diario, indica: "Es súper importante que el Ministerio de las Mujeres brinde estas posibilidades, porque una a veces, como mujer, tiene hijos y se tiene que encargar de un montón de cosas que hacen que tengas manos en todos lados. Entonces se hace difícil seguir con el sueño de una, pero estas oportunidades te permiten moverte y no estar fijo en un negocio, poder cumplir sueños y que la gente te conozca".

Hace tres años, Pía estaba en la playa de vacaciones con Marisa Fuga, una amiga, y juntas decidieron emprender. Buscaron, probaron, trataron, se equivocaron y finalmente dieron con el producto que anhelaban. "Un calzado cómodo y que vista a la mujer, algo que acá no existiera", según relata. Finalmente dieron con un importante proveedor de PVC, producto del cual están hechos su calzado, y se lanzaron a producir de lleno. "La verdad que fue espectacular, primero por la atención que nos dieron fue hermosa, íbamos sin saber qué nos encontraríamos, pero nos fue muy bien y conocimos un montón de clientas", señaló la dueña de La Rufina Calzados que no conocía la capital bonaerense, pero que ahora regresará en dos semanas para continuar su venta.

Durante la Expo Igualdad realizaron un homenaje a Herenia Sánchez Viamonte, co-fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo La Plata, que falleció horas antes del evento. Ella tenía 97 años y continuaba con la búsqueda de su hijo, Santiago, y su nuera, Cecilia Eguía, secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

El Banco Provincia dijo presente con el stand de Cuenta DNI, proyectaron cortos y largometrajes de directoras argentinas en el marco del ciclo "Proyectando Feminismos", hubo DJ y bandas en vivo, y sobre el cierre, la ministra Díaz concluyó: "Las emprendedoras y los emprendedores nos dijeron que, en tiempos de crisis, esto es una oportunidad y abre un debate muy importante, porque Expo Igualdad Bonaerense es un sello de inclusión y posibilidades en la provincia de Buenos Aires”.