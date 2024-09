El partido que juega Newell’s esta noche ante Argentinos tiene más valor para el técnico Sebastián Méndez que para el propio equipo. Es que el entrenador necesita ganar para mantenerse en el cargo mientras que el club está ajeno a todo protagonismo y piensa en puntos solo para el promedio. Vuelve Ramiro Macagno al arco y Ever Banega al mediocampo.

Argentinos no pasa por un buen momento en Liga Profesional. Tiene solo 14 puntos, solo uno más que Newell’s, y acumula cinco partidos sin sumar tres puntos. Una racha que lo sacó de zona de acceso a Copa Sudamericana. Pero esto tiene poca injerencia en Newell’s. Porque la Lepra juega mal por problemas propios y no a causa de lo que le ofrezca de oposición el rival de turno. Con Méndez como técnico el rojinegro ganó una vez y no pudo en el último partido con Belgrano, uno de los equipos de más flojo rendimiento en el campeonato.

Para jugar en La Paternal la apuesta del técnico rojinegro será mantener en el mediocampo a Matko Miljevic ante la vuelta de Banega, quien superó la lesión que sufrió en el clásico. Sale del once titular Tomás Pérez para permitir la vuelta del diez. Mientras que en el arco es baja Lucas Hoyos por lesión muscular y retornará Macagno. No hará más variantes el técnico dado que Gustavo Velázquez volvió sin problemas físico de jugar con la selección de Paraguay la fecha de Eliminatorias. Ian Glavinovich, por su parte, quedó fuera del banco de suplentes por una lesión muscular que sufrió en la práctica de fútbol del jueves en Bella Vista. La única duda que se plantea descansa en la permanencia de Juan Ramírez en ataque ante su bajo rendimiento, la falta de gol y la vuelta de Juan Manuel García. El último refuerzo que contrató el club superó una lesión y está disponible para el técnico.

Argentinos viene de perder con Gimnasia y Esgrima y suma seis partidos sin triunfos, si se tiene en cuenta el empate con Huracán por Copa Argentina y su eliminación en definición por penales. Cristian Zermatten se hizo cargo del plantel ante la crisis que derivó en la salida de Pablo Guede del banco de suplentes.

Argentinos: Diego Rodríguez; Coronel, Alvarez, Santamaría, Prietto; Alan Rodríguez, Francis Mac Allister, Lescano, Viveros; Herrera, Verón. DT: Cristian Zermatten

Newell’s: Macagno; Méndez, Velázquez, Salcedo, Martino; Cardozo, Cedrés, Banega, Miljevic; Besozzi, Ramírez. DT: Sebastián Méndez.

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Argentinos

Hora: 20

TV: TNT Sports