"El Gobierno nacional será recordado por canalla y cobarde, por pegarle a los jubilados que reclamaron y por tirarle gas pimienta a una nena. Ni los niños ni los grandes, los únicos privilegiados del Presidente Javier Milei son los bancos de inversión, los millonarios evasores y las grandes transnacionales."

Esa fue una de las frases del gobernador Axel Kicillof que hizo retumbar al polideportivo Santa Clara del Mar, ubicado en el parque municipal "El Diego", en el partido bonaerense de Mar Chiquita. Allí se realizó el plenario de la militancia "La Provincia se organiza, la patria no se vende" de la quinta sección electoral, donde Kicillof trazó su eje: "Somos un escudo y una red que protege a los agredidos por las políticas de Milei, pero desde la provincia de Buenos Aires tenemos que construir una alternativa de futuro que nos permita revertir la destrucción en curso, pero que también permita encontrar un camino de desarrollo e inclusión, porque no se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver".

"Axel presente y futuro", fue la frase que más se llevó en los carteles del público. Fue la misma que se plasmó en un telón gigante, que tenía la cara del gobernador y que por debajo llevaba los nombres de Mario Secco y Fabián Cagliardi, intendentes de Ensenada y Berisso, pilares de la región capital. Hubo muchas banderas de palo y cada organización llevó sus colores. La banda de Secco, Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, fueron algunos de los movimientos que dijeron presente en el partido de la costa atlántica.

Como el polideportivo estuvo colmado, fuera de él miles de personas vieron el discurso por pantalla gigante, y escucharon a Kicillof afirmar que "Argentina es gobernada por un personaje", y que el pueblo "está frente a la más inmensa estafa electoral que haya habido". Dijo que es una estafa no sólo por los resultados, sino porque "dicen que el ajuste salvaje es producto de la decisión de una mayoría que lo votó, pero el ajuste que pregonaban era un ajuste distinto y diseñado sólo para la casta", según Kicillof, que afirmó, al igual que en las últimas semanas, que "nadie votó para que lo ajustaran a él, al vecino o al comerciante de enfrente, pero lamentablemente lo que Milei llama casta es el pueblo".

También señaló que "la estafa dejó en claro que venía a gobernar con gente nueva", y que él mismo estaba de acuerdo con que "nada distinto se iba a conseguir con los mismos de siempre", pero para el lamento del pueblo, "el gabinete está compuesto por los que salieron terceros en la elección, la Bullrich, los Caputo, los Sturzenegger, a quienes nadie votó para que vuelvan a hacer los desastres que hicieron". Por ese motivo, Kicillof apuntó que Milei lleva adelante el plan de José Alfredo Martínez de Hoz, de Domingo Cavallo y de Mauricio Macri, y que si bien fue electo presidente, "Milei perdió en la provincia más grande del país en las PASO, en las generales y en el balotaje".

"La Provincia es un escudo y es creación, porque vos sos presente y sos futuro", dijo el intendente local, Walter Wischnivetzky, mirando a Kicillof, que dijo que "es lindo tener al Diego por todos lados", cuando le regalaron una pelota de fútbol. "Axel, querido, el pueblo está contigo". El de Mar Chiquita fue el puntapié inicial de los plenarios que se llevarán a cabo en todas las secciones electores, y que tuvieron su impulso meses atrás, en Florencio Varela. Kicillof indicó que se trata de un acto de presencia, militancia y compromiso, porque son tiempos "complicados y extraños" en Argentina, donde "hace falta reflexionar, pensar y analizar de manera colectiva", con el fin de "organizar la acción en la provincia de Buenos Aires".

La quinta sección electoral está compuesta por los partidos de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

Con los locales de protagonistas, fueron varios los intendentes que llegaron desde diversos partidos y localidades de la provincia, además de ministros, legisladores, organizaciones sociales y sindicales de la quinta sección y de todos los municipios para asistir al plenario del sábado.



"Podemos mirar al pueblo a los ojos"

Kicillof contrapuso las promesas de campaña de La Libertad Avanza con las de su gobierno, que según él "no se disfrazó de novedad, no hizo papelones en televisión, stand up en teatro, ni papeles arrastrados en programas", sino que se trató de un Gobierno provincial que "gobernó cuatro años y ganó las elecciones diciendo que era la derecha o los derechos, y la gente quiso que ganaran los derechos". Aclaró que su primera gestión no hubo "pociones mágicas ni recetas importadas", y mencionó la atención durante la pandemia, las obras inauguradas, las escuelas remodeladas, las ambulancias entregadas, las rutas completadas, los elementos para la policía, la nivelación de los sueldos y demás.

"Podemos mirar a los ojos con tranquilidad y decirle al pueblo bonaerense que cuando nos votaron nos dieron un mandato, una orden y una instrucción, que es defender a la Provincia y a su gente, que es lo que estamos haciendo hoy", remarcó Kicillof, que subrayó que la provincia más grande del país "tiene un desafío como pocas veces hubo en la historia", porque las decisiones del Presidente Milei tienen "resultados calamitosos y nefastos" en el corto plazo, ya que se trata de "un modelo de pauperización, de precarización y de primarización de la economía", que es "centralista, unitario y que entrega el patrimonio". Sin embargo, Kicillof indicó que el plan de Milei "tiene un límite, y es que nosotros sostenemos que nuestra patria no se vende".

El gobernador bonaerense aclaró que la Provincia se opone "no sólo por una cuestión doctrinaria, ideológica y partidaria", sino también, y principalmente, porque las políticas de Milei "dañan y lastiman a Buenos Aires". "Milei ataca a todas las provincias, pero lo hace con más ferocidad contra Buenos Aires, porque lo toma como venganza y revancha porque este pueblo no lo votó. Milei se puso en contra del federalismo, pero hay que oponerse cueste lo que cueste a las políticas que dañan al pueblo", añadió Kicillof.

Aunque las políticas públicas bonaerenses están destinadas a frenar todo lo que genera la deserción y el abandono del Gobierno nacional, Kicillof aclaró que "las posibilidades tienen límites". Y si bien indicó que una provincia tiene sus limitaciones por más grande que sea, subrayó que "no ocurre así con su comprensión, su militancia, su esfuerzo, su solidaridad y su creatividad, porque este pueblo siempre será solidario, responsable y consciente de su misión histórica".

El gobernador volvió a echar mano a una serie de comparaciones entre el Gobierno nacional y su gestión. En relación a la epidemia de dengue, recordó que "de tan inútiles que son ni repelentes consiguieron", y apuntó que Buenos Aires, además de fabricar 10 mil repelentes por semana, compró 500 mil vacunas Qdenga.

También mencionó el tornado en Bahía Blanca, el aumento de las tarifas, y los alimentos que la ministra Sandra Pettovello no repartió, y dijo que la Provincia asistió al distrito del sur bonaerense, que subsidió a los usuarios, y que incrementó todas las políticas alimentarias. Además, recordó que "los diputados libertarios hicieron apología del delito infantil", pero que la Provincia aumentó la cobertura, el acompañamiento y amplió el sistema educativo haciendo obligatoria la sala de 3 años, apenas una semana atrás.

"Esta deserción es un intento de disolución nacional, pero todos los funcionarios juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional, por lo que estamos obligados a hacerte cumplir, Milei", apuntó el gobernador bajo una ovación, y agregó: "Buenos Aires también es una provincia del interior y por eso firmamos convenios con otras provincias, porque esto no es 'sálvese quien pueda', nosotros no compramos individualismo ni egoísmo, el pueblo de la provincia está dispuesto a contribuir y a ayudar a todo el país para suplir esas ausencias tan dolorosas".

Kicillof apuntó a que es "insensato y tonto darle la espalda a quienes te compran y te venden", en referencia a las relaciones que Milei practica con los países extranjeros. Luego de destacar que trabajará "incansablemente" para que Argentina integre los BRICS, sostuvo que la Provincia "se organiza y no se vende porque no estamos solos", y mencionó todas las movilizaciones que hubo contra Milei. Aseguró que "el pueblo sabe que los derechos se defienden en la calle y con la lucha", e indicó que el Gobierno de la Provincia tiene "el orgullo de haber acompañado cada una de estas manifestaciones de manera pacífica".

En referencia al plenario, Kicillof sostuvo que el encuentro debe dejar "una tarea", que según explicó está basada en ir a buscar "a cada uno de los sectores, los grupos y las personas que están sufriendo y sumarlas". "Sumar, sumar y sumar", repitió Kicillof bajo una lluvia de aplausos, que se incrementaron cuando dijo que "si hay algo que está prohibido es bajar los brazos, resignarse y alejarse del pueblo", porque el movimiento que él representa "no va a ir desde arriba, sino que va a estar con las bases y a construir de abajo para arriba".



Kicillof cerró su discurso en esa línea, e indicó que el objetivo es "organizar la solidaridad, estar en todos lados, acompañar y construir un futuro en la línea y en la tradición de Perón, Evita, Néstor y Cristina". Sostuvo que para él y su gabinete la dignidad "no es una mercancía", los derechos "no se compran ni se venden", y la libertad "sólo es posible si hay justicia social". "La vida no es un mercado y la Provincia se organiza porque la patria no se vende", cerró el gobernador, con la marcha peronista de fondo.