No llevará monóculo, ni morderá la boquilla de un cigarrillo -prefiere habanos-, tampoco anda su némesis dando vueltas y, sin embargo, la inminente El pingüino (se estrena el próximo jueves por Max y HBO) cuenta con todas las propiedades de un personaje reconocible. La entrega de Lauren LeFranc es una derivación de The Batman (Matt Reeves; 2022), la última y oscurísima revisión del personaje creado por Bob Kane y Bill Finger a finales de los años '30, en la que ya aparecía este personaje y aquí se desanda con ocho episodios de una hora. ¿Su objetivo? Para escalar a lo más alto del crimen en Ciudad Gótica y Oz Cobb debera despertar al monstruo interior.

Durante el transcurso de la serie casi nadie llama al protagonista (Colin Farrell irreconocible) por su apodo más célebre. En el comienzo observa la ciudad desde lo alto de un edificio durante un amanecer, casi como el anverso de la estampa más conocida del encapotado. El dueño del Iceberg Lounge mira el desastre de la urbe inundada tras los acontecimientos vistos en el climax de la película, muy consciente de que debe moverse rápido para sobrevivir. Sin Carmine Falcone en el mapa, todos sus secuaces van a pelear por ocupar ese lugar. Y entre ellos aparece el siempre subestimado Cobb, dos de los hijos del capomafia y Sal Maroni (Clancy Brown), un viejo rival de Falcone que busca venganza tras las rejas. Pero quien aparece como el hueso más duro en su viaje es Sofia (Cristin Milioti), la heredera del emporio criminal y que tiene sus propios rollitos mentales tras haber pasado algunas temporadas en el Manicomio Arkham. "Es todo un teatro. Nueve de cada diez veces, los capos quiere verte la cara para sentirse grandes. Yo me hago chico. Ellos se sienten mejor y puedo volver a trabajar", escupe el tipo que de gracioso tiene solo su andar.

Mención aparte para la obra de Mike Marino. El maquillador logró convertir al actor irlandés en un Tony Soprano de piel más curtida o un Danny Aiello amargado. Y está la notable composición de Farrell, como un malhechor radioactivo y descascarado. Lo más jugoso está en sus charlas con sus intelocutores, como su ladero Víctor Aguilar (Rhenzy Feliz). También hay tiempo (probablemente demasiado) dedicado a su trasfondo familiar, sea la relación con su madre psiquiátrica (Deirdre O'Connell) y su afán de conquista con una mujer de la noche (Carmen Ejogo). El pingüino encuentra su razón de ser como una hija del cine negro y el Hollywood de los '70. Es decir, Farrell eligió a Fredo Corleone como la base de su personaje, uno que, para lograr su cometido va a tener que dejar de lado sus últimas capas de humanidad.

Matt Reeves, quien aquí ficha como productor ejecutivo, explicó los motivos de la ausencia del gran héroe de Ciudad Gótica: "Preferimos quitarnos la tirita ahora. Hablamos de todo eso, pero sentimos que la mejor manera de hacerlo era realizar una gran exploración de un tipo que busca poder en este momento". No es la primera vez que relevan al Caballero Oscuro de sus funciones superheroicas. La serie Gotham lo logró durante varias temporadas, lo mismo para The Joker (Todd Phillips; 2019). Aunque sea una decisión discutible, es tal el poder y la hipnosis que emanan de este antagonista que uno se olvida de que está dentro del universo del vigilante de DC Comics. Sin ser una adaptación directa, el corazón de esta historia proviene del comic The Long Halloween, una de las sagas del comic más apoyada sobre personajes alla James Cagney. Eso y la pregunta incómoda que se hizo su showrunner. "¿Un hombre blanco de mediana edad volátil y narcisista que quiere poder? ¿No hemos visto suficientes programas de esos? Quería explorar la psicología de Oz, mostrando su lógica perversa sin glorificarla. Sin rehuir el costo brutal y desgarrador que conlleva el inquebrantable deseo de poder de un hombre... Esto, para mí, es lo que hace que valga la pena contar esta historia".

Programados

* El próximo 29 de agosto Flixxo estrenará Cannabis en Uruguay, la serie que cuenta la historia de la legalización del otro lado el río, de la mano de sus protagonistas. Producida por El Planteo y conducida por Facu Santo Remedio, pinta un lienzo sobre la situación uruguaya con respecto al cannabis legal. Cada uno de los siete episodios está contada en primera persona.

* Saxo, NY y Saturday Night Live. Las bodas de oro de SNL podrán seguirse desde el 28 de septiembre por Universal+. Se trata de la temporada número 50 de la legendaria saga de humor de la NBC. Algunos de los que se anotaron para este festejo son Maya Rudoplh y Kenan Thompson (más el rumor de que Tina Fey también estará haciendo de las suyas). Un poco más adelante en el calendario llegará Saturday Night, la película de Jason Reitman (Gracias por fumar y Juno) sobre el trasfondo de la primera emisión del programa de Lorne Michaels.

* AMC le dio lugar en su pantalla a Tales of the Walking Dead (lunes a las 22). La última pata de la saga walker cuenta una historia distina e independiente en cada episodio. En el capítulo a estrenarse esta noche aparece el personaje encarnado de Samantha Morton antes de ser conocida como la jefa de Los Susurradores. "Dee", trancurre en medio de la violencia post apocalíptica, con la mujer refugiada en un barco a vapor junto a su hija, Lydia (Scarlett Blum). "Esto es quién era Alpha antes de convertirse en Alpha. Y es excelente", dijo la actriz británica.

El personaje

Dwight "El general" Manfredi de Tulsa King (Sylvester Stallone). El alterego de Sly se apropió de la ciudad de Oklahoma. Un capomafia entrañable, dispuesto a no ceder ni un centímetro, un rudo que no baila y que ocasionalmente tiene sentido del humor. Desde ayer se puede ver su segunda temporada por Paramount+.