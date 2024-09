Javier Milei tuvo, de nuevo, su show. Vestido con la banda presidencial y desde un atril que lo elevaba del piso del Congreso, el Presidente presentó el Presupuesto Nacional 2025 en un recinto semi vacío. Es que los bloques opositores, salvo la UCR, decidieron presentar "guardias mínimas" y que sus legisladores no asistan al Congreso. Tampoco hubo una asistencia de los seguidores del Peluca: en las afueras había menos de 20 personas con banderas libertarias. Eso sí, la policía de Bullrich no los reprimió.

Quien sí asistió y fue ponchada varias veces por la cámara oficial fue Yuyito González, quien hoy se la promociona con la novia del Presidente. Ocupó un lugar en el palco reservado para los más cercanos, en medio de los "progenitores" (Milei dixit) a quien el Presidente parece haber perdonado tras años de maltratos.

Otro palco fue para Daniel Scioli. Y como esos lugares no son infinitos, para que el Pichichi esté cómodo, los periodistas acreditados debieron amucharse para una pequeña salita.

En el discurso -que tuvo picos de 4 puntos de rating sumados todos los canales de aire- contó con cruces con Germán Martínez, jefe de bancada peronista. Milei trató de chicanear a los diputados y senadores opositores con que "no saben sumar" mientras no apartó los ojos de su texto escrito. Pero pese a no alejarse ni un renglón de lo que tenía anotado, el inconciente le falló cuando quiso explicar su teoría de la suba de precios. "La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, le guste a quien no le guste", balbuceó.

Para cerrar, dio creditó a ¡Cicerón! en una frase criticar la legislación del Congreso. "Cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes", dijo Milei que dijo el político y filósofo Marco Tulio Cicerón.

Mentira la verdad



Lo que también tuvo ímpetu el Presidente fue en faltar a la verdad en el momento de dar estadísticas sobre el estado del país. Por caso, volvió a calificar a Argentina como la nación con mayor cantidad de impuestos del mundo, algo que no se sostiene si se revisan los datos concretos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que el país tiene una presión fiscal del 29,1 por ciento del PBI y que en 2021 lo ubicaba en el puesto 39 del ranking mundial, por detrás de países europeos como Dinamarca, Francia y Austria.

También dijo y repitió que la pobreza llegó al 60 por ciento de las personas. Lo refuta el propio Indec que marcó que a fines del 2023 el 41,7 por ciento de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza y el 11,9 por ciento por debajo de la línea de indigencia. Una cifra altísima pero que no tiene sustento en los dichos del presidente. Pero quizás, en este caso, Milei se atajó para anticipar lo que marcará el nivel de pobreza a lo largo de su mandato.