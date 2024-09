Tito Jackson, hermano de Michael Jackson e integrante de The Jackson 5, murió este domingo a los 70 años. Así lo informaron sus hijos con un comunicado en sus redes sociales.

Tito Jackson era el tercero de los nueve hermanos Jackson, entre ellos el reconocido Rey del Pop, Michael Jackson y, la cantante, Janet Jackson.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, comunicaron TJ, Taj y Taryll, hijos del cantante.

Tito nació el 15 de octubre de 1953 y junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael formaron los Jackson 5, una banda que marcó tendencia en los años 70' y tuvo éxitos como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There". En 1997, el mítico grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante y actriz Diana Ross.

Steve Manning, amigo de la familia, dijo al portal Entertainment Tonight que Tito murió mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma, al parecer habría sufrido un infarto.

El músico había actuado recientemente en Alemania, Inglaterra y el estado de California con sus hermanos Marlon y Jackie, con quienes integraba el grupo The Jacksons.

