"La Provincia no participará del ajuste que propone el presidente Javier Milei. Creemos lo contrario y no por una cuestión ideológica, sino porque viajamos por el interior y la gente no pide que le pongamos un cepo al Estado, pide más patrulleros, medicamentos, insumos, equipamiento, hospitales, escuelas, rutas. No ajustaremos porque Axel Kicillof fue reelegido para fortalecer el Estado y asegurar derechos."

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, fijó su posición a primera hora del lunes y apuntó de lleno contra el Presidente, luego del discurso en el Congreso en el que Milei pidió a las provincias un recorte de 60 mil millones de dólares para el año que viene.

Bianco recordó que hablar de ponerle un cepo al Estado "es cosa de la dictadura militar", y aseguró que Milei citó de manera textual una frase de cabecera del gobierno de facto de 1976. "Gestionar es achicar al Estado para engrandecer a la sociedad", fue el título de Milei, que para Bianco fue "una linda manera de arruinarme el fin de semana", según lamentó.

Más allá del ámbito discursivo, Bianco subrayó que Milei "dice cuestiones que ni siquiera puede sostener en la práctica cotidiana de la gestión", ya que todo el tiempo "dan a entender que no se va a hacia un devaluación porque eso generaría inflación, y eso no es un fenómeno puramente monetario". Milei, en su discurso, había sugerido que el Estado "no debía interceder" en los ciclos de la economía.

En contraposición, Bianco sostuvo que en Argentina la principal variable que influye en los niveles de inflación es el tipo de cambio, cosa que "no es un fenómeno puramente monetario, sino que tiene que ver con la disponibilidad de reservas".

"Se jactan de hacer el ajuste más grande de la humanidad, que reducirá cinco puntos del PBI, algo totalmente inútil e innecesario", disparó el ministro, que recordó que el Estado funciona "junto" al mercado, "como en todos los países del mundo". Citó los casos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania, que se desarrollaron bajo políticas de fomento de la industria por parte del Estado, y luego de recomendarle al Presidente que "lea otras cosas más que Microeconomía 1", dijo que "pese a su sorpresa, los países que tienen un mayor Estado son los países más desarrollados".

"Milei debería enterarse que en la historia del capitalismo el Estado es un factor fundamental para el desarrollo", añadió Bianco, que anunció licitaciones para obras públicas de distintos ministerios porque "creemos que la obra pública es tremendamente necesaria para solucionar deficiencias que todavía tiene la Provincia", según destacó.

"La historia no los va a absolver"

El miércoles pasado quedó efectivo el veto que impulsó Milei sobre la nueva ley de movilidad jubilatoria, lo Bianco definió como "un nuevo capítulo de vergüenza e ignominia, equiparable al 'diputrucho' de la época de Menem, que permitió la privatización del gas del Estado, comparable con la Banelco en la época de De La Rúa, que permitió llevar adelante la ley de reforma laboral", según el funcionario.

Bianco argumentó su postura recordando que el bloque del PRO había votado a favor de la nueva ley, "pero después Macri hizo el pacto de la milanesa y salió a apoyar el veto junto a su fuerza política", y que la semana pasada los diputados radicales Mariano Campero, José Federico Tournier, Luis Picat, Pablo Cervi y Martín Arjol dieron vuelta su voto. "Gran poder de convencimiento y oratoria debe tener el Presidente, ya que se fotografiaron sonrientes y luego dieron vuelta el voto", ironizó Bianco, que también mencionó la abstención de los diputados Alberto Arrúa, Agustín Domingo, Carlos Fernández, Pablo Autes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega, integrantes del bloque Innovación Federal que en primera instancia habían votado a favor de la ley de movilidad jubilatoria, pero que cambiaron su voto e impidieron llegar a las mayorías para dejar sin efecto el veto.

El ministro de Gobierno bonaerense dijo: "Resta saber las razones por las cuáles dieron vuela su voto, les habrán prometido algún cargo, alguna rotonda, pero cambiaron y la historia no los va a absolver por permitir que el Presidente nuevamente le meta la mano en el bolsillo a los jubilados".

En esa línea, el funcionario sostuvo que fueron "dantescas" las imágenes de la "totalmente innecesaria represión" que se produjo la semana pasada en el Congreso. Bianco dijo que junto a Kicillof y la columna bonaerense participaron "de manera pacífica", cosa que se replicó de igual manera en el resto de la manifestación hasta que se votó en el recinto y las fuerzas federales "arrancaron con una represión descarnada", según describió Bianco, que dijo que se trata de "una nueva vergüenza de la ministra Patricia Bullrich, a quien el pueblo bonaerense no olvidará".

"A favor de la movilidad social"

"Desde la Provincia le decimos a Milei que sin ciencia ni tecnología no hay desarrollo ni posibilidad de soberanía nacional, y sin universidad pública no hay posibilidad de movilidad social ascendente, pero para eso se necesitan salarios dignos para los docentes y no docentes", fue la frase que deslizó Bianco en torno a la aprobación de la ley de financiamiento universitario.

Si bien la manifestación de abril generó que el Gobierno nacional pagara los gastos de funcionamiento para que las casas de estudio mantengan sus clases, desde entonces el Estado no giró a las universidades el presupuesto para las otras actividades sustantivas que se llevan adelante más allá de la docencia.

"Quizás Milei no lo sepa porque fue a la privada, pero la investigación, la extensión, la transferencia tecnológica y el desarrollo son parte de la vida de la universidad pública, pero esos fondos nunca fueron girados en el marco del recorte y el ajuste criminal que llevan respecto del sistema científico y universitario", apuntó el ministro de Gobierno, que aseguró que los salarios de los docentes y no docentes fueron "los que más se empobrecieron y los que más capacidad adquisitiva perdieron", y que si bien los docentes y los investigadores "son los más valorados por la sociedad, pero para Milei es al contrario".

Más allá la aprobación de la ley de financiamiento universitario, Milei anunció que la vetaría. "Le pedimos que piense un poco más y que estudie, ya que le gusta decir que es un 'experto en economías con crecimiento y sin crecimiento', hay que avisarle que por su propio presupuesto la economía va a caer cuatro puntos", disparó Bianco, y agregó: "Pedimos al Presidente que piense a largo plazo, que salga del libro de Microeconomía 1 que es el único que estudió, y que empiece a leer otros libros de economía, porque las naciones que se desarrollan en el tiempo son las que mayor capacidad de innovación tiene, y esa innovación, en todo el mundo, surge de la actividad científica y tecnológica que llevan adelante los Estados nacionales".

"Hay que mejorar para que nos crean"

Al ser consultado sobre el plenario de la militancia que Kicillof encabezó en Mar Chiquita, Bianco se refirió a la frase más resonante del gobernador, que dijo que "esta vez no se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver".

Bianco sentenció: "El Gobierno de Alberto Fernández tuvo claroscuros, cosas positivas como los niveles de actividad y empleo, pero no pudo recomponerse en materia de redistribución del ingreso, en materia del nivel de esos ingresos en el conjunto de la población, y por eso la gente lo entendió como que volvimos peores. Si decimos que vamos a volver mejores no nos van a creer, entonces hay que mejorar para que nos crean. No podemos prometer cosas porque lo hicimos y fallamos, pero debemos demostrar que mejoramos, para que nos voten y vuelva el peronismo, cosa que será indefectible en 2027. Es el único proyecto alternativo, con las banderas históricas, con sus particularidades, con las nuevas canciones y aggiornándose a las particularidades mundiales".