Tras el anuncio del Presupuesto 2025, con un ajuste brutal de las cuentas públicas, los mercados festejaron que Javier Milei priorice paga la deuda, pero no sólo las provincias están en pie de guerra con el ejercicio pautado. Según confirmaron a Página I12 fuentes del sector, la soja que el campo pensaba vender este año, se pasará en buena parte para el 2025, dado que generó un fuerte rechazo en la agroindustria y los sojeros no sólo el no anuncio de baja de retenciones, sino también el pronóstico de precio de dólar. En su discurso en el Congreso, el Presidente arriesgó un dólar a 1200 pesos para el año próximo, lo que puso al campo en alerta, porque ése es el valor que hoy tienen el blue y los paralelos financieros.

Para el Gobierno, la movida es un problema serio. Hoy, las reservas del Banco Central (BCRA) están en terreno negativo y se esperaba un apalancamiento en diciembre de los dólares del campo. Ahora, el Gobierno queda muy dependiente de que el Fondo Monetario (FMI) defina hacer un desembolso grande para cubrir lo que el campo no venderá.

Fuentes del sector confirmaron a este diario que, al día de hoy, hay 12 mil millones de dólares sin vender, mayormente de soja. Eso representa el 55 por ciento de la cosecha. "Eso esperaba venderse en diciembre, pero la mayor parte se pasará a vender en marzo", explicaron desde el sector agropecuario. Algo del malestar que viven el campo y la agroindustria con el discurso de Milei se vio, inclusive, unos minutos después de terminada la presentación del Presidente en el Congreso.

Retenciones y presiones

Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de aceiteros y exportadores de cereales CIARA-CEC, comunicó en nombre de la entidad el siguiente mensaje. "El discurso del Presidente Milei para presentar la Ley del Presupuesto -la más relevante- es una ratificación de la política fiscal y monetaria de este gobierno, la que avalamos y apoyamos plenamente", explicó el empresario.

En esa misma línea, agregó que "sin superávit fiscal no podemos recuperar la economía, pero ahora tenemos que trabajar en lograr un superávit comercial a través de un fuerte crecimiento exportador con valor agregado. La agroindustria está lista para responder a ese desafío". Pero a continuación, aclaró que "para ello necesitamos un tipo de cambio unificado, la eliminación del cepo y de todas las restricciones que aplica el BCRA que fueron heredadas por este gobierno". En pocas palabras, le dijeron que bancan el ajuste, pero que el pronosticado no es el precio del dólar real.

En el sendo de la Mesa de Enlace se sorprendieron por los números pronosticados para el dólar en 2025. Pero sobre todo hubo un fuerte enojo por otras dos cosas: el ministro de Economía, Luis Caputo, les había prometido una baja del Impuesto al Cheque, lo cual no ocurrió. Y, en segundo lugar, la idea planteada en la Ley de Leyes que las retenciones a las exportaciones seguirán sin bajar.

Lo que observan en el agro, luego de charlas de última hora con funcionarios nacionales, es que recién en 2026 se empezará a charlar si se pueden bajar, para aplicar esa baja en 2027. Todo en un escenario donde el Gobierno espera una mejora de los precios internacionales el año próximo, cuando en la industria, en base a informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estiman que seguirá la baja de los valores internacionales en Chicago, sobre todo por una sobreproducción de maíz que tendrán Estados Unidos y Brasil.

El Gobierno avisa que no habrá cambios

La guerra del agro por la quita de retenciones sigue con fuertes presiones para devaluar y sacar los derechos de exportación, pero el Gobierno aclaró en público que no tiene idea de hacer ninguna de las dos cosas de manera inmediata.

En declaraciones televisivas, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, precisó que "no estamos en principio apurando la decisión a la baja de las retenciones. Claramente eso es una decisión de que eso va a pasar. Tenemos la suerte de tener un presidente que es economista y que entiende que los tiempos de la economía están por encima de los tiempos de la política”. Asimismo, aclaró que el cepo cambiario tampoco se levantará en breve: “se saldrá cuando estén las condiciones para hacerlo”, expresó.