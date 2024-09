Matías Lequi no quedó conforme con la actuación de Central ante Talleres y planifica cambios para visitar el domingo a Platense. El entrenador canaya espera recuperar jugadores lesionados y además considerará variantes para desplazar a jugadores con bajo rendimiento el pasado domingo. Jorge Broun en el arco y Marco Ruben en ataque son los jugadores que tienen más posibilidades de reaparecer en el once titular el próximo fin de semana.

Luego el empate con Talleres, Augusto Solari y Enzo Copetti quedaron en el centro del análisis para Lequi. El volante hizo un mal partido y con su salida, a poco de iniciado el segundo tiempo, el juego del equipo mejoró y generó situaciones para ampliar a dos goles la diferencia ante los cordobeses. Pero falló en la definición el canaya y lo sufrió. El delantero, en tanto, se frustró en todas sus intervenciones aunque corre con ventaja porque es baja por lesión Agustín Módica y Marco Ruben está a la búsqueda de mejorar su condición física.

El plantel retoma las prácticas con la atención puesta en los lesionados Jorge Broun, Emanuel Coronel y Carlos Quintana. El arquero tiene muchas chances de regresar, aunque la actuación de Axel Werner llevó tranquilidad y Broun volverá solo si se muestra bien recuperado del desgarro que lo sacó del último partido. Los defensores, en cambio, se encuentran con problemas físicos más complejos y quizá ninguno pueda reaparecer ante el Calamar. El lateral ex Banfield tiene alguna posibilidad más que el ex zaguero central de Patronato.

La situación de Ruben es diferente. Lequi lo marginó del juego con Talleres porque quiere que encuentre una mejor condición física. El goleador del club no se recuperó en plenitud aún de la lesión que sufrió en el clásico. El técnico lo evaluará el jueves. Y si satisface sus respuestas en las prácticas el ídolo regresará al once titular en Vicente López. La aparición de Ruben abre las puertas en la formación de volver a jugar con dos delanteros. Pero si el ídolo no puede retornar, las alternativas se acotan a Jonatan Gómez dado que Maximiliano Lovera no levanta su nivel y pierde consideración a pesar de que el club mes atrás compró su pase en más de un millón de dólares. Lequi hará fútbol el jueves y el viernes para probar en Arroyo Seco las modificaciones que tiene planeadas para el domingo.