Desde el Colegio de Abogados de Rosario señalaron que muchos fueros de la segunda circunscripción se encuentran “al límite” por la cantidad de vacantes vigentes en el Poder Judicial. A ese panorama se le suma la preocupación por la cantidad de vacantes que, entienden, se van a generar de acá a fin de año a partir de la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial y aprobada recientemente por la Legislatura. “De por sí, la capacidad de respuesta del sistema de Justicia operando a pleno estaba al límite y hoy las vacantes generan un efecto bastante gravoso que en algunos fueros complicaron muchísimo las cosas”, explicó Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Para el dirigente, la situación requiere de un diálogo entre los tres poderes del Estado que hoy no se está dando. “En el medio el tiempo pasa y la reforma previsional genera una aceleración de las vacantes”, remarcó en diálogo con Rosario/12.

Este lunes, el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe emitió un comunicado donde plantea su preocupación por la gran cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial. El escrito pone el foco en el fuero Civil y Comercial de Santa Fe que se encuentra sin juez desde hace dos años, una situación que se repite en otros tribunales de esa circunscripción. “Cuando los inconvenientes no se solucionan en el lapso adecuado, corren el riesgo de recrudecerse. En rigor, a las vacantes antiguas se suman cuantiosas nuevas, debido a la reciente jubilación de numerosos funcionarios. Por lo que podemos concluir que la Justicia, en muchos de sus fueros, se encuentra al borde del colapso”, manifestaron en el documento, donde también exhortan a los distintos poderes del Estado “a cumplir con sus obligaciones” para garantizar respuestas a la ciudadanía.

En la ciudad y la región, el panorama es similar. Desde el Colegio de Abogados de Rosario plantearon que la segunda circunscripción también tiene pendiente la cobertura de muchas vacantes en casi todos los fueros. La situación genera especial preocupación en el fuero laboral, que se encuentra funcionando de manera parcial. “Hay una sala que está completa, una que está totalmente vacía, y otra que está con dos jueces”, explicaron. También se encienden algunas alarmas por los mismos inconvenientes en el fuero de circuito, el fuero de distrito, el fuero de familia y el fuero penal.

“De por sí, la capacidad de respuesta del sistema de Justicia operando a pleno estaba al límite y hoy las vacantes generan un efecto bastante gravoso que en algunos fueros complicaron muchísimo las cosas”, manifestó Galdeano a Rosario/12. “Lo que vemos con mucha preocupación, además del escenario actual de vacantes, es la situación que van a dejar las vacantes que se vayan produciendo hasta fin de año. Eso sí impone una atención urgente a ver cómo vamos a cubrir las dificultades que se generen en el servicio, a raíz de la carencia de jueces en esos fueros”, manifestó.

La mención ineludible a las vacantes por venir tiene que ver con la reciente reforma previsional aprobada en la Legislatura provincial, que impacta de lleno en el Poder Judicial. Algunos puntos de la reforma como el tope a las jubilaciones, o las disposiciones transitorias que obligan a cesar en funciones a aquellas personas que tienen sus trámites finalizados desde hace seis meses para acceder a su jubilación con el régimen actual, parecen direccionadas hacia algunos miembros de la Justicia. Desde el Colegio de Abogados de Rosario entienden que la reforma tendrá su impacto dentro de un sistema que ya viene jaqueado por las vacantes.

En concreto, para Galdeano “se acumularon una serie de factores” y recordó que todo el año pasado resultó “muy tumultuoso” en materia de pliegos que quedaron sin resolver en la Legislatura: “A eso se suma este nuevo efecto que vendrá. Por eso, me parece importante puntualizar que en Rosario, cuando falta un juez, hay mucha gente que queda afectada. Eso quizás hace que la situación sea doblemente gravosa en la segunda circunscripción, sobre todo en algunos fueros. Hoy San Lorenzo está sin juez laboral y eso es gravísimo, porque afecta a todo el cordón industrial que queda sin capacidad de respuesta”.

Asimismo, el referente del Colegio de Abogados de Rosario suma otra preocupación: la falta de debate entre los actores involucrados. “Para mí lo preocupante de esto es que no hay un camino de salida inmediato, porque si las vacantes no se cubren y no hay una propuesta en camino sobre cómo rediseñar el sistema, quedamos en el medio. No terminamos de salir de un sistema viejo hacia un sistema nuevo y el sistema viejo no se implementa. El efecto que eso puede tener en la capacidad de respuesta jurisdiccional es tremendamente gravoso. Los organismos no van a tener capacidad de procesar la demanda de respuesta”, evaluó.

Ante ese panorama, Galdeano sostuvo que la solución debe propiciarse a través de un diálogo institucional entre los tres poderes del Estado. “Al no existir ese diálogo es como un cortocircuito donde se hablan distintos idiomas. En el medio el tiempo pasa y la reforma previsional genera una aceleración de las vacantes”, expresó y agregó: “En Rosario la situación es muy complicada, pero sobre todo por lo que se viene. Hoy hay fueros donde se trabaja al límite y no se puede desatender que más vacantes van a hacer que ese límite sea superado”.

Con matices, la situación se extiende a todas las circunscripciones de la provincia y hay intenciones de avanzar en un comunicado en conjunto entre los distintos colegios de abogados santafesinos. De todas maneras, desde la entidad rosarina sostienen que, en paralelo, se debe trabajar para generar puentes entre los diversos actores. “Falta un actor que medie y que nos sentemos a definir el rediseño, si es que así se define, del mapa judicial. Y que haya designaciones detrás de ese rediseño. Lo que nosotros planteamos es la necesidad de que los Poderes del estado dialoguen y busquen definir la política en materia judicial”, finalizó Galdeano.