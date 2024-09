El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló luego del cruce que protagonizó con el presidente Javier Milei durante su ponencia en el Congreso el pasado domingo. "Hay que restarle importancia a las chicanas", dijo el diputado.

También reflexionó sobre el discurso del jefe de Estado y la recepción del mismo por parte de la ciudadanía, tras saberse que el discurso presidencial no tuvo el rating televisivo esperado: "Quedó ratificado lo que venimos diciendo desde junio, que hay una pérdida de centralidad de la palabra presidencial, que vale menos que antes", observó Martínez en la 750.

Si bien en el último tiempo diversas encuestas muestran una caída en la imagen presidencial, los números todavía no reflejan un rechazo considerable hacia la gestión de La Libertad Avanza, a pesar de las medidas económicas y el crecimiento de la conflictividad social.

"En general esto aparece primero en reuniones, te lo cuenta la gente y no tiene todavía incidencia en el estado de opinión pública", planteó Martínez. Según el presidente del bloque de UxP en Diputados, aquello que en campaña podía ser leído como "risueño" hoy ya no tiene el mismo efecto en las personas.

La violencia en las formas de comunicarse, las chicanas permanentes, la cantidad de tiempo que Milei le dedica a las redes sociales, el rol de Karina Milei y Santiago Caputo en la gestión, los viajes que hizo el presidente al inicio del mandato y los gastos de la SIDE son algunos de los temas que, para Martínez, pueden haber modificado la percepción que la ciudadanía tiene del líder de La Libertad Avanza. "Son una cantidad de cosas que iban apareciendo y van demostrando una distancia creciente entre Milei y la gente", ratificó el dirigente santafesino, en diálogo con Branca de Vuelta.

Sumado a esto, la sensación cada vez más evidente de que el presidente no habla de los temas que le interesan a los ciudadanos de a pie. "No está hablando de trabajo, de producción, del campo, de la industria, de la educación pública, de salud, no habla del financiamiento de las cajas de jubilación en las provincias", enumeró el legislador.

Y continuó: "Un jubilado o jubilada puede ir o no ir a una marcha en contra del veto de Milei, pero si vos al jubilado o jubilada le decís que sus haberes están volando en dólares, como dijo el Presidente, los estás insultando, porque en su vida cotidiana no tiene nada que ver".



Números flojos y desfinanciación

El presupuesto que presentó Milei el domingo pasado plantea un escenario de crecimiento para la Argentina de 5 puntos del PBI. Es decir que, si se contemplan los casi 4 puntos de caída pronosticados para este 2024, el país recuperaría en un año lo perdido y, a grandes rasgos, crecería un punto más.

Consultado por este tema, Martínez calificó a las proyecciones del Gobierno de "inconsistentes" y se preguntó: "Que me diga desde dónde, ¿qué es lo que va a traccionar? Porque yo no estoy viendo una etapa de inversión que genere esas condiciones".

En esa línea, advirtió sobre la "sobreestimación de las exportaciones" y la "subvaluación de las importaciones" para el año próximo, a lo que calificó como "una maniobra de maquillaje presupuestario". "Lo hicieron para que lo que vaya a exportar la Argentina parezca mucho y lo que importará parezca poco porque de ese diferencial van a estar los dólares que necesita el país para pagar la deuda", detalló el diputado, y dijo que el Gobierno "acomodó las variables" para garantizar el pago de vencimientos.

Por otro lado, hizo mención a algunas modificaciones que introduce el texto que podrían abonar al desfinanciamiento de la educación pública, la suspensión de la aplicación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que es la que garantiza el compromiso de la Nación en el financiamiento; la suspensión del artículo 52 de la Ley de Educación Técnica, que crea un fondo del 0,2% del total de los recursos de la administración que se reparte en equipamiento en las escuelas ténicas; y, finalmente, la suspensión de la aplicación de la Ley Plurianual para la Ciencia y la Tecnología, que busca llegar al 1% del PBI destinado esclusivamente al desarrollo de este sector.

"Adelantar una posición le solucionaría los problemas a Milei. Pero el debate presupuestario, aunque se trate de números, hay que hacerlo en un puente de vinculación con la gente y para eso hay que meterse en el debate presupuestario", sostuvo por último Martínez.