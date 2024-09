Finalmente, la banda británica The Kooks confirmó que vendrá a la Argentina durante 2024, con un show muy especial en noviembre próximo. Cómo era de esperarse, los admiradores de la agrupación celebraron en redes sociales, convirtiendo también a los músicos en tendencia en las búsquedas en Google en base a los datos de Trends.

En esta línea, el conjunto liderado por Luke Pritchard se presentará el miércoles 13 de noviembre en el Estadio Obras.

The Kooks volverá al país por séptima vez desde sus dos primeros shows en La Trastienda en el año 2009, y el más reciente en 2022, que se realizó en el Luna Park. A partir de entonces, la relación entre The Kooks y el público argentino quedó sellada para siempre.



El último material de estudio fue 10 Tracks To Echo In The Dark, un álbum motivado por el viaje del Pritchard a Berlín y en el que se pueden disfrutar géneros que van desde el synth-pop de los 80 hasta el funk y el rock progresivo.



The Kooks en Argentina: cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Galicia Visa este martes 24 de septiembre a las 10 horas.

En tanto, la venta general será a partir del jueves 26 de septiembre a las 12 horas, siempre a través de Coolco.



Seguí leyendo