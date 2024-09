Dominique Pelicot, acusado de drogar a su mujer para que la violaran decenas de desconocidos, reconoció este martes ser "un violador" y afirmó que Gisèle Pelicot "no merecía" el calvario sufrido durante cerca de diez años.



"Soy un violador, como todos los que están en esta sala. Lo sabían todos, no pueden decir lo contrario", afirmó Pelicot, refiriéndose a los 50 coacusados, algunos de los cuales expresaron su desaprobación.

El tribunal de Aviñón, en el sur de Francia, juzga desde el 2 de septiembre a este hombre de 71 años por drogar a su exmujer administrándole medicamentos para dormirla y violarla junto a decenas de desconocidos entre 2011 y 2020.

"Ni por un solo segundo dudé de este hombre" en el que "confiaba plenamente", explicó Gisèle Pelicot. "Amé a este hombre durante 50 años. Habría puesto mis dos manos en el fuego por él", agregó.

La mujer de 71 años y principal víctima "no merecía eso", afirmó el principal acusado en el proceso, antes de reaccionar a las declaraciones de su ya exesposa, a instancias del tribunal.

"Soy culpable de lo que hice. Ruego a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, a la señora M. --esposa de otro acusado a la que también habría violado-- que acepten mis disculpas. Pido perdón aunque esto no sea algo aceptable", agregó.

"Ella era maravillosa", declaró, mientras Gisèle lo miraba fijamente en el tribunal. "La amé 40 años y la amé mal 10 años. Nunca debí hacer eso. Lo arruiné todo. Perdí todo. Debo pagar por ello", agregó.

"Nunca te he tocado"

Su primer interrogatorio, que se demoró una semana respecto a la fecha prevista, era muy esperado por la víctima y los otros 50 procesados de entre 26 y 74 años que enfrentan penas de hasta 20 años de prisión.

La presencia del principal acusado este martes en el tribunal, gracias a un protocolo médico --silla adaptada, pausas--, generó expectación, después de que se ausentara del proceso más de una semana debido a problemas de salud. Dominique Pelicot "no se esconde" de los "monstruosos" cargos que se le imputan, subrayó su abogada, Béatrice Zavarro, durante un receso del juicio. Al inicio, habló de su infancia y de dos eventos traumáticos que asegura haber sufrido: una violación por un enfermero a los 9 años y haber participado en la violación en grupo de una mujer con discapacidad a los 14. "De mi juventud, sólo recuerdo conmociones y traumas. En 1971, se produjo este hermoso encuentro con Gisèle. Era demasiado pesado para soportarlo", explicó con una voz pausada y entre sollozos.

"Aguanté 40 años. Estaba muy feliz con ella. Era lo opuesto a mi madre, era completamente insumisa. Tenía tres hijos, a los que nunca hice nada", agregó frente a su exesposa, sentada en la zona de las partes civiles.

Su hija Caroline Darian, quien publicó el libro "Y dejé de llamarte papá", está convencida de que su "progenitor", como le llama ahora, la agredió también.

"Caroline, nunca te he tocado. Nunca te drogué ni te violé. No puedes decir eso. Es imposible", dijo el acusado, mientras su hija de 45 años, sentada junto a su madre, miraba al techo sin reaccionar.

Según la investigación, se encontraron fotos de su hija y de sus dos nueras en su computadora, que tomó sin su conocimiento y, en algunos casos, cuando las mujeres estaban desnudas.

"Bravo señora"

Dominique Pelicot, que documentaba todas las violaciones grabadas y fotografiadas en su computadora, ya había reconocido los hechos, pero nunca se había expresado ante el tribunal.

Sobre los archivos, reconoció "una parte de placer", pero aseguró, ante la atónita mirada de los coacusados presentes, que era también "una medida de garantía" para "encontrar a quienes participaron en todo esto".

Algunos acusados dicen que desconocían que administraba medicamentos para dormir a su mujer y afirman que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima en su primera declaración ante el tribunal.

El principal acusado reiteró que los 50 hombres juzgados --uno de ellos en rebeldía-- sabían que su mujer estaba drogada con fuertes ansiolíticos. "Y no pueden decir lo contrario", aseguró el jubilado.

El mediático proceso se ha convertido en un símbolo del uso de drogas para cometer agresiones sexuales, práctica conocida como sumisión química, y relanzó en Francia el debate sobre la cuestión del consentimiento. Durante un receso del juicio, varios espectadores aplaudieron a Gisèle Pelicot, a quien ofrecieron un ramo de flores al grito de "Bravo señora" y "Para que la vergüenza cambie de lado".

El juicio

Días atrás, la víctima mantuvo una calma impresionante al detallar las posiciones sexuales en su vida íntima de pareja. No se inmutó cuando una abogada insinuó que tenía inclinaciones voyeuristas y que aceptó ir a un club de intercambio de parejas a petición de su ex esposo. Insistió en que nunca aceptó contacto sexual en dicho lugar: “Solo mi marido podía tocarme. Nunca hice intercambio de parejas.” Para que su testimonio sea creíble, una mujer no debe nunca tener una sexualidad libre.

También se mantuvo firme al compartir, frente a sus hijos y una sala llena, los detalles más íntimos de sus problemas ginecológicos, secuelas de años de violaciones sin preservativo. Resistió hasta el final del interrogatorio. “No son escenas de sexo” dijo mientras su vida sexual era minuciosamente examinada. “Nunca fingí estar dormida. En esas imágenes, me degradan. Me tratan como una bolsa de basura, como una muñeca de trapo. Ninguna mujer merece esto.”