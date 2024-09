El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó el proyecto de Ley de Inversiones Productivas en la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Estamos dispuestos a dar las batallas que sean necesarias para fortalecer a nuestro entramado productivo", afirmó ante más de 100 empresarios que participaron de forma presencial y virtual.



“Queremos llevar una alternativa de solución apostando a lo que pensamos: es a partir del valor agregado y del trabajo genuino la posibilidad de que las empresas nacionales tengan una producción continua y así salir adelante de los niveles de pobreza que nos avergüenzan y que son lacerantes en la Argentina”, resaltó.

Lewandowski, acompañado por integrantes de su equipo técnico, fue recibido por el presidente de la entidad, Alfredo González; el vicepresidente primero, Camilo Alberto Kahale; y el secretario general, Ricardo Diab, entre otros directivos. Allí expuso esta iniciativa legislativa que busca estimular la industria, el comercio, las exportaciones y el arraigo poniendo en valor a las micro y medianas empresas (MiPymes).

“Entendemos que si no es a través del desarrollo de nuestras empresas lo que venga no va a ser bueno", advirtió. "Escucho diariamente que las capacidades productivas en algunos casos están en no más del 30 o 40 por ciento y eso significa que trabajadores quedan en la calle. No queremos que eso siga pasando y queremos ayudar”, dijo y resaltó: “Si bien la macroeconomía era un gran desorden y había que acomodar varias piezas, no podemos seguir lastimando el entramado productivo”.

La Ley de Inversiones Productivas tiene una mirada distinta a lo que es el RIGI. En esta iniciativa que presentamos los beneficios son para las MiPymes e incluye la posibilidad de tener una estabilidad fiscal por 30 años para impuestos nacionales, provinciales y municipales. A través de esta Ley se impulsa aumentar las inversiones en bienes de capital, como maquinarias; y en infraestructura, como nuevas plantas o locales. Y de esa forma aumentar las exportaciones. Esas inversiones se podrán deducir en el Impuesto a las Ganancias en el mismo año fiscal y al resto de la industria y de los comercios que no han sido contemplados en el RIGI, con una alícuota no mayor al 20 por ciento.

“Tenemos un campo que produce y que tiene que tener valor agregado; un empresariado nacional al que debemos fortalecer; una economía del conocimiento de la que nos tenemos que enorgullecer con la cantidad de universidades que tenemos, con la materia gris que producimos año tras año y con las empresas que en particular trabajan en todo lo que significa la investigación para luego aplicarlo a la producción”.

Finalmente, el senador nacional explicó que este es un proyecto en el cual "necesitamos que todo el entramado productivo acompañe" y por eso "lo hemos presentado en la Unión Industrial Argentina; en nuestra provincia con los dirigentes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE); también con la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM). Próximamente iremos a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) para que esto sea acompañado por todos los sectores que más lo necesitan".