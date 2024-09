El papa Francisco no vendrá a la Argentina, por lo menos durante este año 2024. Tal es la información que se desprende del diálogo que el pontífice mantuvo en el Vaticano con la delegación de la CGT, según lo confirmó a Página 12 el dirigente Jorge Sola, secretario de prensa de la central obrera. Según Sola, el Papa expresó su voluntad de venir al país pero argumentó que su agenda es muy complicada en lo que resta del año. Sin embargo, en el diálogo con la delegación argentina admitió que la visita al país podría concretarse el próximo año.

El dato coincide, en términos generales, con la información que obra en manos de los obispos argentinos. Una visita papal requiere de mucho tiempo de preparación en diversos sentidos y hasta el momento la Conferencia Episcopal Argentina no ha recibido ninguna indicación del Vaticano para iniciar ese proceso, lo que lleva a descartar prácticamente la posibilidad de que el viaje papal al país se concrete este año sobre todo si a ello se suman los aludidos temas de agenda.

Efectivamente Francisco debe estar presente en Roma del 2 al 27 de octubre próximo para participar de la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad, al que asistirán obispos y representantes de todo el mundo. Es una actividad que demandará mucha atención de Bergoglio y a la que el Papa le da la máxima importancia. A lo anterior se suma el viaje que el pontífice hará entre el 26 y el 29 de septiembre a Bélgica y Luxemburgo. Descartó, sin embargo, estar en París para la reinauguración de la reconstruida catedral de Notre Dame.

Según manifestó Sola la delegación de la CGT llegó hasta el Vaticano con intención expresa de insistirle a Francisco sobre la importancia de su visita a la Argentina. “Nos dijo que su deseo es venir, aunque no este año dadas sus complicaciones de agenda”. No obstante, “insinuó la posibilidad de estar en Santiago del Estero, Córdoba y en algún lugar de la Patagonia”, como parte de su gira por el país.

Por decisión de Francisco la diócesis de Santiago del Estero fue repuesta este año como “sede primada” de la iglesia argentina, título que hasta el momento ostentaba la arquidiócesis de Buenos Aires.

En el encuentro que tuvo con los periodistas en el avión que lo devolvió a Roma desde Singapur la semana anterior, el Papa también fue consultado sobre la posibilidad de visitar Argentina y en esa ocasión dijo además que “primero hay que resolver varias cosas”, sin dar mayores precisiones. Un eventual viaje a la Argentina podría combinarse con una visita a Uruguay y a algún lugar de Brasil.

La delegación de la CGT que asistió a la audiencia papal el lunes estuvo encabezada por dos de los tres secretarios generales, Hugo Moyano (camioneros) y Héctor Daer (sanidad), y además la integraron Marina Jaureguiberry (docentes particulares), Maia Volcovinsky (judiciales), Cristian Jerónimo (vidrio), Argentino Geneiro (gastronómicos), Gerardo Martínez (construcción), Juan Carlos Schmid (dragado y balizamiento), Jorge Sola (seguros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Alejandro Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

De acuerdo a lo expresado por Sola el encuentro transcurrió en un clima de mucha cordialidad y al Papa “se lo vio muy bien de salud y de muy buen humor” teniendo en cuenta que apenas un día antes había regresado de una extensa gira de once días por Asia y Oceanía.

Si bien no se dialogó en particular sobre la situación social y política de la Argentina, “porque por respeto nosotros no quisimos incluirlo en cuestiones políticas que tenemos que solucionar los argentinos”, Sola confirmó que en todo momento Francisco “fue muy claro sobre la pobreza y la desigualdad” y escuchó con atención el planteo de la CGT expresando “su preocupación sobre la pobreza y el desempleo”. Los representantes gremiales le entregaron a Francisco un libro titulado "Agenda para un nuevo contrato social. Argentina, hacia un país con desarrollo, producción y trabajo", que el Papa revisó de manera rápida y sobre el que prometió dar una devolución.

En su intervención Bergoglio insistió en la importancia del concepto de “justicia social”, eje en la doctrina social de la Iglesia, y subrayó que “quienes trabajan tienen que ganar lo que se merecen”. También desechó tanto la idea de “un liberalismo extremo como de un comunismo deshumanizado”.

Sola relató que al recibir a los sindicalistas el Papa había destacado la importancia de la unidad del movimiento obrero y, de manera humorística, se alegró que “aquí están los gordos, los flacos y … los más o menos”. También dijo que, al terminar la audiencia de poco más de media hora, Jorge Bergoglio acompañó a sus visitantes hasta la salida.

