El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se reunirá este miércoles desde las 11 con funcionarios del Ministerio de Economía --su titular, Luis Caputo, pegará el faltazo-- para una nueva audiencia en medio de la disputa con Nación por los fondos de la coparticipación porteña.

"Nación está pagando por adelantado cada viernes, cumpliendo con el fallo de la Corte", dicen desde Economía, aunque desde el Ejecutivo de CABA sigue el planteo de que la plata no es suficiente. "Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte", argumentó Macri.

La última audiencia se había realizado el pasado 22 de agosto, cuando Jorge Macri planteó que, durante esa reunión, "cada parte expuso sus posturas" pero no sirvió para llegar a un entendimiento.

El alcalde porteño había señalado que el máximo tribunal le ordenó al Gobierno nacional pagar "el 2,95 por goteo" y manifestó que "eso no se está cumpliendo".

El origen del reclamo de Ciudad estuvo motivado en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor del Gobierno porteño para revertir una decisión que tomara el ex presidente Alberto Fernández.

La reuniones entre ambas partes vienen sucediéndose desde enero, pero el conflicto perdura porque desde Ciudad entienden que el Ejecutivo nacional no está cumpliendo con la forma de pago que estipuló el máximo tribunal de Justicia.