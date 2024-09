El economista y presidente del partido Unidad Popular, Claudio Lozano, realizará una nueva presentación ante la Comisión Bicameral de Inteligencia por los 80 mil millones de pesos, equivalente al 80% de los fondos reservados que asignó el decreto 656, que aparentemente habría gastado la SIDE. Así lo confirmó el exdiputado nacional en diálogo con la 750, luego de que el responsable del organismo de inteligencia, Sergio Neiffert, asegurara que los fondos no habían sido tocados y se "comprometió" a devolverlos.

"Ayer se produjo la reunión de la bicameral con el responsable de la SIDE y, ante la pregunta, este señor dijo que no han tocado los fondos, que los fondos reservados están en las cuentas de la SIDE y que, por lo tanto, no se han gastado. Es muy extraño", manifestó Lozano.



Según el presidente de Unidad Popular, la página web del Ministerio de Economía detalla que, entre el 19 de julio, día en que se publicó el decreto 656 de fondos reservados de la SIDE rechazado por el Congreso, y el 23 de agosto, es decir, casi un mes después, la agencia nacional de Inteligencia gastó el 80% de su financiamiento. Esto es, en términos de las reglas de administración financiera de los recursos del Estado, "absolutamente imposible". Todo esto está detallado aún hoy como gasto por servicios contratados.



"Para que uno contrate un servicio, primero compromete el gasto, luego selecciona los proveedores, establece un procedimiento para elegirlos, contrata el servicio, ese servicio se presta y los funcionarios deben convalidar que ese servicio fue prestado en tiempo y forma como corresponde. Se devenga el gasto y luego se lo paga", explicó Lozano en Campana en la 750.



Esto fue indicado en la reunión que mantuvieron este martes Lozano, el dirigente Jaime Farji, el vicepresidente de la bicameral, Leopoldo Moreau, y la diputada Mariela Coletta. Martín Lousteau, quien preside la comisión, fue anoticiado telefónicamente. La hipótesis vertida en el informe es que se podría haber incurrido en tres tipos de delitos: malversación de fondos, falsedad ideológica o administración fraudulenta.

"Si vos entrás hoy en la página del Ministerio de Economía lo que queda claro es que se han gastado 80.893 millones de pesos. O bien este señor le mintió a la Bicameral y efectivamente lo gastó, o bien que la SIDE le mintió a la administración y al Tesoro diciendo que iba a gastar y constituyó un fondo negro para operaciones que vaya a saber qué destino tenían", planteó Lozano, quien además recordó que las coimas para aprobar la Ley Banelco, en abril del 2000, se pagaron con fondos reservados de esta misma agencia.

Además, apuntó contra Neiffert, quien durante su exposición aseguró que se devolverá el dinero porque no fue gastado. "Más allá de que en ese caso no habría un perjuicio fiscal, es decir, no se perdería el dinero, lo cierto es que se mintió descaradamente para tener un fondo negro, lo que es mucho más complejo en lo que hace al control democrático que hay que tener sobre los fondos de inteligencia.", cuestionó el por último el economista.