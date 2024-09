Argentina tendrá por primera vez en la historia un evento multideportivo, que reunirá a más de 3.500 atletas que participarán en disciplinas convencionales y adaptadas. Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) se desarrollarán en la ciudad de Rosario en el mes de septiembre de 2025, y serán la antesala de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.



La designación de la ciudad de Rosario como sede de la primera edición de los Jadar fue oficializada por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), y se realizó este miércoles el lanzamiento oficial tras la firma del convenio vinculante que tuvo lugar en el salón Carrasco de la Municipalidad de Rosario.

El acto de oficialización de la sede fue encabezado por los presidentes y secretarios generales del COA y el COPAR, Mario Moccia y Víctor Sergio Groupierre; José María Valladares y Gustavo Borro, respectivamente; la secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe Flavia Padín; el intendente de la ciudad de Rosario Pablo Javkin junto a la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario Alejandra Mattehus; entre otros dirigentes y funcionarios.

"Lo que estamos poniendo hoy es el sobre la mesa, es inédito. Es la primera vez que se hace en la Argentina y yo me animaría a decir que, en el mundo, fundamentalmente no porque no haya Juegos nacionales en otros países, sí los hay, pero no integrados. Lo que planteamos, porque es fundamental, es fortalecer la gestión en equipo de ambas instituciones y como el deporte es uno solo, es que entendemos, que se puede gestionar en conjunto con las particularidades del caso", explicó Moccia.



Asimismo, Javkin expresó: “Nos podemos animar a este desafío que es hermoso porque sabemos que contamos con el respaldo de la provincia, no solo en la organización del evento, sino también en poner la mirada en la ciudad de Rosario que está volviendo. Está volviendo a atraer, a ser nombrada en el país por sus eventos culturales, deportivos, por su peso industrial y no por las noticias que antes nos marcaban".

El convenio fue rubricado por las autoridades y, de esta forma, Rosario organizará la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), el evento deportivo multidisciplinario a nivel nacional más importante de la Argentina que se disputará cada cuatro años y donde participarán los mejores atletas de cada una de las provincias de nuestro país en disciplinas convencionales y adaptadas.