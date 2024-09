El fondo de la trampa/pregunta a Jesús del pago o no del impuesto al César romano tenía que ver con a quien reverenciar, a quien rendirle pleitesía.

En esa moneda estaba la imagen del Emperador (algo prohibido para el pueblo judío) que se autoproclamaba Hijo de Dios.

Y Jesús fue claro: usted que pisotea a los pobres de esta tierra no es el Hijo de Dios, a usted no le acompañan las fuerzas del Cielo.

Javier Milei volvió a decir nada más y nada menos que en la presentación del presupuesto 2025 que la Justicia Social es un robo.

Entonces Nuestro Señor Jesucristo es un tremendo chorro ya que en el llamado Sermón de la Montaña proclama :

"Bienaventurados (es decir, felices) los que tienen hambre y sed de Justicia, porque ellos serán saciados"

¿Y quién saciará?

Precisamente el Dios que hace Justicia "a los huérfanos y a las viudas" (símbolos de los y las abandonadas de la historia)

Mientras tanto la cínica y mentirosa Sandra Pettovello se reúne con el Papa en vez de repartir los alimentos.

Pero mal que le pese, gracias al patrocinio jurídico y la insistencia del CELS, no le quedó más remedio -eso si pasaron 9 meses- que enviar la partida presupuestaria para nuestro comedor Beato Enrique Angelelli de Merlo, no así para el de la Isla Maciel al que sólo le mandaron, y no por gusto, una tercera parte de lo que le corresponde y solo por tres meses.

¿Pero cuántos comedores no corrieron la misma suerte?

Pettovello la apeladora serial presentó un recurso de queja frente a la Corte Suprema y ya sabemos que los supremos no tienen plazo para responder.

Mientras tanto, ¿cuántas infancias se van a dormir con la panza vacía?

Por los Milei y las Pettovello, por los Caputo y los Scioli los convoquemonos organizadamente para el robo del siglo (que los ladrones de la serie la casa de papel se queden cortos).

Para los que como el Cesar romano exigen el tributo, la sumisión y pleitesía, seremos ladrones y saqueadores, ratas y basuras, para Jesús seremos bienaventurados.

Tenemos derecho y obligación a la revolución, aunque sea en la vereda.

Por eso desde este 8 de octubre a las 15 frente al edificio de Capital (in)Humano bajo la mirada enérgica de Evita Perón, en la vereda, ¿invadiendo espacio público?, ¿del cual querrán desalojarnos? nos uniremos todos los martes hermanos/as de distintas confesiones cristianas y no cristianas a celebrar nuestra fe en un Dios que si quiere "la Justicia y el Derecho", compartiendo el pan nuestro de cada día.

Ojalá nos juntemos, como nos enseñaron nuestras Madres de forma sistemática y como ellas seamos la gota que horada la piedra, "el corazón de piedra".

Ojalá seamos muchos ladrones y ladronas que no nos resignamos a una Patria dónde solo unos pocos puedan comer asado mientras otros/as pasan hambre en la tierra bendita del pan.

Francisco Paco Olveira es Cura en opción por las y los pobres