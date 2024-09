El gobierno de Javier Milei quiere privatizar Aerolíneas Argentinas. Lo reconoció el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no duda en recurrir a mentiras para profundizar el conflicto con los trabajadores. En ese contexto, no sólo la Casa Rosada decidió no conceder un peso en concepto de incremento salarial, sino que también eligió al secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró como el enemigo a derrotar. Así, la empresa lo denunció por amenazas y extorsión y con ello pretende expulsarlo del directorio de la línea de bandera. El gremio, uno de los más poderosos de los aeronáuticos, aseguró que "el enfrentamiento entre el gobierno y los sindicatos, excede los motivos salariales" y advirtió que las maniobras de la empresa dan cuenta del "Lock out patronal" que lleva adelante y que busca "detener la operación de la compañía para luego culpar a los sindicatos y sus trabajadores". Conscientes de la magnitud del ataque del gobierno con estos gremios, pero sobre todo contra Biró, la CGT rechazó la denuncia contra el sindicalista y le solicitó a Milei que la resolución de los conflictos "debe transcurrir en el terreno del diálogo social".

Los sindicatos aeronáuticos vienen reclamando la apertura de negociaciones paritarias desde el mismo momento en que llegó Milei al gobierno. Las autoridades de Aerolíneas se negaron de manera sistemática a mejorar las condicionales salariales provocando a los gremios a recurrir a las medidas de acción directa. "Aumento cero", dijo Sturzenegger el sábado pasado en una entrevista radial y así continúa la posición del gobierno con los gremios aeronáuticos.

Ahora, transcurridas las medidas de fuerzas, el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, elaboró la denuncia contra el sindicalista. Estos consideran que todas las medidas de fuerza son "salvajes" porque evitaron "agotar vías de diálogo previas". Esta afirmación no es cierta. El proceso de negociación está trunco porque se superaron las diferentes instancias de negociación en la Secretaría de Trabajo sin que se alcanzar un acuerdo.

APLA emitió un comunicado y recordó que el CEO de la empresa, Fabián Lombardo, supo ser Gerente Comercial durante las presidencias de CFK y Alberto Fernández, y ahora "se calzó sin dudas ni objeción de conciencia alguna el traje de libertario ortodoxo".

En otro tramo, el sindicato advierte que tras el despido de tres pilotos "presentó su renuncia el gerente de Operaciones de la empresa, es decir quien tiene bajo su responsabilidad toda la flota. Cabe mencionar, una vez efectivizada esa dimisión, y con esa posición acéfala, la empresa no puede volar". En tal sentido, advierte sobre "las implicancias para la seguridad operacional que este contexto de conflicto genera, y de cuyas potenciales consecuencias, es el presidente de la empresa el único responsable".

El sindicato señaló también que Lombardo despidió o desplazó personal que "cuyo conocimiento de la compañía podría resultar clave en estos momentos, fueron salvajemente descartadas por no alinearse devotamente al inescrupuloso plan oficial" que se inscribe en una privatización. En tanto, la CGT insistió en reclamarle al gobierno que reflexione y desista de su intento de "resolver en la justicia lo que debe discutirse en una mesa paritaria".