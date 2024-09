El equipo argentino de la Copa Davis viene de protagonizar una fuerte sacudida en el AO Arena de Manchester, el recinto en el que superó, contra varios de los pronósticos, la fase de grupos de las Finales y logró la clasificación a los cuartos de final, la primera de las instancias definitorias que tendrán lugar del 19 al 24 de noviembre, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, sobre cancha dura bajo techo.

Este jueves, escasos días después del pase a la semana final, el conjunto de Guillermo Coria conoció cuál será el rival en la instancia de los ocho mejores del mundo: nada menos que Italia, el campeón defensor que, se estima, contará con el número uno del ranking Jannik Sinner.

El sorteo realizado en la sede que tiene la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres determinó Argentina, que se clasificó como segundo del grupo D detrás de Canadá, se medirá contra Italia en lugar de Estados Unidos, el equipo que ascendía como la segunda alternativa.

Si bien tiene tiempo hasta el próximo lunes 23 para anunciar a los convocados para Málaga, el capitán Coria ya anunció que repetirá el mismo equipo que logró la clasificación, con la derrota ante Canadá y las victorias frente a Gran Bretaña y Finlandia: los singlistas Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, además de los doblistas Máximo González y Andrés Molteni.

La sentencia, que será reconfirmada con la lista oficial antes del Masters 1000 de París -la semana del 28 de octubre-, habrá enterrado por completo la disputa con el doblista número uno del mundo Horacio Zeballos, quien se perdió los Juegos Olímpicos por decisión de Coria y blanqueó que no existe una buena relación personal -"Me cuesta respetar su palabra"-.

Coria, por lo pronto, analizó lo que será la serie ante Italia: “Nos vamos a enfrentar al N°1 del mundo y a Matteo Berrettini, que regresó muy bien después de una lesión. Además ellos tienen un doble con dos que juegan juntos desde hace mucho tiempo".

Y profundizó, con la esperanza a flor de piel: "Va a ser una revancha de Bologna 2022 y nos encuentra en un gran momento, con un equipo más sólido, con más experiencia. Manchester nos dio una inyección de confianza. Los esperamos a todos en Málaga y vamos por más”.



Qué tiene Italia

Italia es el campeón vigente de la Copa Davis, el máximo certamen por equipos del mundo del tenis. Sin la presencia del número uno Sinner, viene de ganar las tres series en la fase de grupos que disputó como local en el Unipol Arena de Bologna. Se impuso en las tres eliminatorias del grupo A por 2-1: Brasil, Bélgica y Países Bajos. La figura del plantel comandado por Filippo Volandri fue Matteo Berrettini, actual 43° del ranking pero con el nivel que supo mostrar cuando llegó a ser el 6° y alcanzó la final de Wimbledon.

Los otros convocados para la fase de grupos fueron Flavio Cobolli (32°) y Mateo Arnaldi (33°), dado que el capitán italiano tampoco tuvo en sus filas al número dos del país Lorenzo Musetti (19°). Sin los dos singlistas más destacados, el poderío se sostuvo también por un doble fuerte: Simone Bolelli y Andrea Vavassori, 12° y 9° del ranking de duplas respectivamente. Se estima, sin embargo, que tanto Sinner como Musetti tendrán la intención de jugar en la instancia final para pelear por el título en Málaga.



El probable cruce

Las series con el formato actual se llevan adelante con tres partidos: single 2 contra single 2, single 1 ante single 1 y, para cerrar, el doble. En ese sentido se puede vislumbrar cómo serán los probables cruces.

En caso de mantenerse la estrategia de Coria, con Cerúndolo y Etcheverry como singlistas titulares, y con la especulación de que Italia tendrá lo mejor disponible -todo atado al desarrollo del circuito durante los próximos meses y a eventuales movimientos en el ranking-, el emparejamiento sería el siguiente: Etcheverry contra Musetti, Cerúndolo frente a Sinner y la pareja González-Molteni contra Vavassori-Bolelli.



Las otras llaves

Los otros cruces que tendrá la instancia de cuartos de final, llamada de manera oficial como Final 8, serán los siguientes: Estados Unidos vs. Australia -el ganador se medirá en las semifinales con el vencedor de Argentina vs. Italia-, Canadá vs. Alemania y Países Bajos vs. España.



El historial

Italia y Argentina se enfrentaron un total de cinco veces en la historia de la Copa Davis. Hubo tres victorias para la Azzurra y dos para el equipo albiceleste. El ultimo choque fue en septiembre de 2022, en la fase de grupos que se disputó en Bologna, sobre superficie dura bajo techo: Italia ganó 2-1, con los respectivos triunfos de Berrettini y Sinner frente a Báez y Cerúndolo, y la victoria argentina en el doble, con Zeballos y González sobre Bolelli y Fabio Fognini.

