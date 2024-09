Un hombre de negocios israelí fue acusado este jueves de conspirar con los servicios de inteligencia iraníes para asesinar a altos cargos israelíes, como el primer ministro, como el primer ministro, Benjamin Netanyahu, o el ministro de Defensa, Yoav Gallant, informaron la policía de Israel y los servicios de inteligencia interior (Shin Bet).

Aunque las autoridades locales no dieron a conocer el nombre del detenido, los medios de comunicación locales lo identificaron como Mordechai Maman, nacido en 1952 y originario de Ascalón.

Las reuniones

El hombre llegó a viajar dos veces a Irán a través de Turquía, donde mantuvo reuniones con un rico empresario llamado "Eddy", que le propuso realizar misiones en territorio israelí, como transportar dinero o una pistola a una serie de lugares predeterminados, o amenazar a otros israelíes reclutados por Irán que no habían realizado las tareas que les asignaron.

En su segunda reunión, agentes de la inteligencia iraní le pidieron llevar a cabo los asesinatos de diferentes figuras clave del gobierno israelí, como Netanyahu, Gallant o el jefe del servicio del Shin Bet, Ronen Bar, entre otros. El acusado pidió un millón de dólares antes de realizar cualquier plan, pero los iraníes no aceptaron. Pese a la negativa, le dieron alrededor de 5.000 euros por participar en las reuniones. También los iraníes le habrían propuesto que trabajara de cara a eliminar a opositores del régimen iraní en Europa y Estados Unidos y que reclutara a un agente del Mossad para que trabajara como agente doble.

"Este es un caso muy serio que ejemplifica los enormes esfuerzos de los agentes de inteligencia iraníes para reclutar a ciudadanos israelíes para promover actividades terroristas en Israel", señaló en un comunicado un alto cargo del Shin Bet, quien advirtió que la república islámica seguirá tratando de reclutar a israelíes, y en especial personas con un historial criminal, para llevar a cabo operaciones en el país.

El acusado, que vivió en Turquía durante un tiempo, fue arrestado el mes pasado en una operación conjunta del Shin Bet y la Policía israelí. El servicio de inteligencia interior destacó que cualquier cooperación con entidades iraníes en tiempo de conflictos bélicos es un serio delito de seguridad.

"Error de juicio"

El abogado de Maman, Eyal Besserglick, afirmó que su cliente cometió un error de juicio y aseguró que el detenido está colaborando con las autoridades en sus investigaciones. "Aún no hemos visto el material de la investigación así que es difícil entrar en detalles", mencionó el abogado, en declaraciones recogidas por el diario israelí The Times of Israel. "Lo que puede decirse es que es una persona que ha ayudado mucho a los servicios de seguridad del Estado de Israel, cuyos hijos sirven en las fuerzas de seguridad y que ha cometido un error de juicio en el contexto de sus negociaciones", añadió.

Las autoridades de Irán no se han pronunciado hasta el momento sobre el anuncio de la detención del ciudadano israelí, que se produjo menos de dos meses después de que Ismail Haniyeh, líder del movimiento islamista palestino Hamas, que está en guerra con Israel, fuera asesinado en Teherán, en una operación con explosivos. La República Islámica acusó a Israel de haber asesinado al líder de Hamas y el guía supremo, Ali Jamenei, prometió venganza y un duro castigo, pero hasta ahora las autoridades israelíes no han comentado la muerte de Haniyeh, ocurrida el 31 de julio.