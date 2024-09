Los dólares financieros siguieron en una tendencia de fuerte apreciación nominal y real. El dólar MEP terminó en 1198 pesos y el contado con liquidación en 1219 pesos. A su vez, el dólar blue cerró en 1240 pesos, para bajar 1,6 por ciento. Desde el gobierno aprovecharon el momento de caída de la brecha cambiaria para anunciar una serie de flexibilizaciones en la operación con los tipos de cambio financieros. A nivel internacional subieron fuerte las acciones de las empresas tecnológicas.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció una serie de desregulaciones en el mercado de dólar financiero. "Se flexibilizó la limitación para dar curso y liquidar operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera -tanto en jurisdicción local como en jurisdicción extranjera-, cuando los clientes mantengan, en moneda extranjera, posiciones tomadoras de cauciones y/o pases y/o cualquier tipo de financiamiento a través de operaciones en el ámbito del mercado de capitales", dijo.

Además, indicó que "se suprimió el régimen de calendarización al eliminarse la necesidad del preaviso de cinco días, en las operaciones mayores a los 200 millones de pesos para residentes y en las operaciones en general para no residentes".

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que "se está trabajando a diario para levantar restricciones en el mercado de capitales" y que "es muy importante para este Directorio quitar las trabas que aún existen en las operaciones".

En el plano internacional, se destacó la suba de las acciones norteamericanas luego del anuncio de la Reserva Federal de esta semana, que decidió bajar la tasa de interés de Estados Unidos en medio punto.

Las grandes tecnológicas, como Meta Platforms Inc. +4,3%, Apple Inc. +4%n y Tesla Inc. +6,8%, lideraron el mercado en general al alza, tras la decisión de la Fed de reducir su tasa de referencia en 50 puntos básicos, a un rango de 4,75% a 5%.

Los chips también subieron, liderados por NVIDIA Corporation +4,5% e Intel Corporation +2,7%, además este último anunció que no tenía intención de vender su participación mayoritaria en Mobileye Global Inc.

El S&P 500 avanzó el jueves hasta alcanzar un nuevo máximo histórico, liderado justamente por el sector tecnológico. En detalle, el índice Dow Jones de Industriales subió un 1,26% a 42.025,19 puntos; el S&P500 ganó un 1,70% a 5.713,64 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 2,51% hasta los 18.013,98 puntos.

Por su parte, las acciones de Darden Restaurants subieron un 8% después de que el propietario de Olive Garden dijera que había cerrado un acuerdo de entrega con Uber Technologies.

Coursera Inc subió un 9% después de que Bank of America comenzara a cubrir la plataforma de educación en línea con una calificación de compra, citando ingresos y márgenes crecientes.

La reducción de tasas de la Reserva Federal marca un ciclo de flexibilización que probablemente verá los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericanos caer aún más en los próximos meses.

Citigroup espera que la Fed recorte los tipos en otros 50 puntos básicos en su reunión de noviembre, pero otros, sin embargo, creen que es más probable que la Fed realice un recorte de 25 puntos básicos si el mercado laboral entrante sigue mostrando un ritmo moderado de desaceleración.

"Suponiendo que no veamos un repunte en las solicitudes de subsidio por desempleo en las próximas semanas, los datos están preparando a la Fed para un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la próxima reunión a principios de noviembre", calculó uno de los informes de un banco de inversión internacional.

Un punto que lleva a acelerar la caída de la tasa de interés en Estados Unidos es el flojo desempeño del mercado laboral. El número de estadounidenses que solicitaron subsidios por desempleo por primera vez aumentó menos de lo previsto la semana pasada, con 219.000 solicitudes iniciales en la semana que finalizó el 14 de septiembre, en comparación con las 231.000 revisadas al alza de la semana anterior. Los economistas habían pronosticado una cifra de consenso de 230.000.