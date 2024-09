El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso rebajar la edad de jubilación, ya que "la vida no es solo trabajar, trabajar y trabajar", e invitó a que esta propuesta sea una discusión mundial frente al debate que abordan la mayor parte de las sociedades respecto a aumentar la edad para pensionarse.



"Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¡Qué va! ¡Que equivocación tan garrafal!", agregó Petro, quien insistió en que "el tiempo de pensión debe reducirse y que tenemos derecho a vivir mejor". En Colombia, la edad para jubilarse es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres.





"Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce", planteó el mandatario colombiano frente a miles de pensionados y seguidores que se concentraron este jueves en la Plaza Bolívar de Bogotá para defender la reforma pensional cuyo futuro está en manos de la Corte Constitucional de Colombia.



Y añadió: "Tenemos derecho, por la productividad, a vivir mejor en los años de la vida, que pueden ser la mitad de la vida, y quizás más, y gozar de algo que cualquier ser humano debería tener en el planeta tierra, que es felicidad".



"La riqueza no está en la jornada larga de trabajo; eso es carreta, eso es para esclavos y esclavas. No engañen más al pueblo, la riqueza está en el tiempo libre para disfrutar la vida", señaló.



Petro defendió la reforma pensional aprobada el pasado mes de junio por el Congreso y sancionada por él mismo, que en la actualidad beneficia a unas 500.000 personas, y aplaudió que miles de adultos mayores salieran a las calles "en defensa del derecho a pensionarse y a tener una vejez digna".