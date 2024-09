Los Pumas, segundos en el Rugby Championship con 10 puntos, abrirán la serie de dos partidos ante los líderes del torneo e invictos, Sudáfrica, con la ilusión de terminar en la primera posición si consiguen dos triunfos. El encuentro será este sábado 21 a las 18 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el 28 de septiembre será el último compromiso en tierras sudafricanas, en Nelspruit.

Para este encuentro, el entrenador Felipe Contepomi volverá a poner entre los titulares a los segunda línea Franco Molina y Pedro Rubiolo y al ala Joaquín Oviedo, mientras el pilar Pedro Delgado estará en el banco de los suplentes y podría tener su debut con la camiseta del seleccionado argentino a sus 27 años. Dentro de las bajas, el tercera línea Joaquín Moro sufrió un esguince en su rodilla derecha y fue descartado para el compromiso en Santiago Del Estero. Por otro lado, en caso de que tenga minutos con Los Pumas, el fullback Santiago Carreras llegará a los 50 caps con el seleccionado argentino.

La única vez que Los Pumas jugaron en el Estadio Único Madre de Ciudades fue en 2022 frente a Escocia, en donde se quedaron con la victoria por 34 a 31 y le ganaron la serie a los europeos. Para ese encuentro en cuestión hicieron su debut con la camiseta albiceleste el hooker Ignacio Ruiz y el medio scrum Lautaro Bazán Vélez.

El conjunto argentino consiguió dos triunfos y dos derrotas en las primera cuatro fechas del Rugby Championship: se quedaron con el triunfo en Wellington por 38 a 30 ante Nueva Zelanda y perdieron en Auckland por 10 a 42, mientras que perdió por 19 a 20 en La Plata y ganó por 67 a 27 en Santa Fe frente a Australia.

Los Pumas formarían con: Gallo, Montoya (C), Sclavi, Molina, Rubiolo, Matera, Kremer, Oviedo, Bertranou, Albornoz, Carreras, Chocobares, Cinti, Delguy y Mallía; mientras que Los Springboks lo harían con: Nche, Marx, du Toit, Moerat (C), Nortje, van Staden, Dixon, Wiese, Reinach, Pollard, Mapimpi, Am, Kriel, Arendse y Fassi.