Decenas de mujeres de distintas partes del mundo acusaron de agresiones sexuales al fallecido multimillonario egipcio Mohamed Al Fayed, padre de Dodi, la expareja de la princesa Diana, y que fue dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods. "Ha llegado el momento de que se haga justicia", dijo en una rueda de prensa en Londres la abogada estadounidense Gloria Allred, que forma parte del grupo de letrados que lleva el caso de 37 mujeres de varios países. Aunque su agresor está muerto, las víctimas buscan visibilizar el caso y obtener un resarcimiento por sus padecimientos.

Otro de los abogados, Dean Armstrong, afirmó que emprenderán acciones contra la cadena londinense "en nombre de la responsabilidad colectiva de la empresa", a la que acusó además de "no proporcionar un sistema seguro en el trabajo". Algunas de las mujeres eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, de "solo 15 o 16 años", según los abogados.

El multimillonario egipcio, fallecido en agosto de 2023 a los 94 años, vendió los grandes almacenes en 2010 al fondo Qatar Investment Authority, por 1500 millones de libras (2200 millones de dólares).

La BBC emitió el jueves pasado un documental en el que acusaba a Mohamed Al Fayed de agresiones sexuales, tras una investigación de la propia cadena británica de televisión. El canal interrogó a 20 mujeres que acusaron al exdueño de Harrods de agresiones en sus propiedades de Londres y de París, entre finales las décadas de 1980 y 2000. De las entrevistadas, cinco lo acusaron de violación, según el documental titulado "Al Fayed: Un depredador de Harrods".

Otro de los abogados, Bruce Drummond, precisó que hay víctimas de Al Fayed "en todo el mundo", y animó a otras mujeres agredidas a denunciar sus casos.

Las denunciantes proceden de Malasia, Australia, Italia, Rumania, Estados Unidos y Canadá. Algunas de las agresiones de las que se acusa al magnate sucedieron en lugares como Saint Tropez, en el sureste de Francia, y Abu Dabi.

Al Fayed era "un monstruo que sabía actuar gracias a un sistema", denunció Dean Armstrong. "Si la dirección de Harrods cree que debe compensar económicamente a estas mujeres (...), es algo que agradeceríamos, pero no aceptaremos que se nos acuse de estar interesadas sólo en el dinero. Se trata de mucho más que eso", añadió el letrado.

Según la abogada Gloria Allred, las agresiones fueron "constantes y repetidas". "Ha habido un cuarto de siglo de violencia sexual en Harrods", añadió, subrayando que también se produjeron ataques en el Hotel Ritz de París, del que el empresario era propietario.

Su hijo Dodi Al Fayed y la princesa Diana, exmujer del actual rey británico Carlos III, murieron en un accidente de tráfico en París, el 31 de agosto de 1997, poco después de salir del Hotel Ritz, en el que se alojaban.



Una de las presuntas víctimas, Natacha, que no reveló su apellido, calificó a Al Fayed de "depredador enfermo". "Yo era tan joven que no sabía qué hacer ni cómo reaccionar", añadió la presunta víctima, que tenía 19 años en el momento de los hechos.

Mohamed Al Fayed ya fue acusado anteriormente de agresión sexual por varias mujeres y la policía abrió una investigación en 2015, pero nunca fue inculpado.

Tras el documental de la BBC, los actuales dueños cataríes de los grandes almacenes londinenses se declararon "consternados" y ofrecieron disculpas.

Desde 2023, los grandes almacenes alcanzaron "acuerdos amistosos" con "la mayoría de las acusadoras" que se presentaron. Ahora les llegaron nuevas demandas tras la difusión del documental de la BBC.

Por su parte, el Hotel Ritz expresó su "condena firme de cualquier forma de comportamiento que no esté conforme con los valores de nuestro establecimiento".

Mohamed Al Fayed, nacido en 1929 en un modesto suburbio de la ciudad egipcia de Alejandría, pasó gran parte de su vida en Reino Unido, donde se convirtió en propietario de Harrods en 1985 y del club de fútbol Fulham FC entre 1997 y 2013, un período en el que el equipo londinense fue finalista de la Europa League en 2010.

En la producción de la BBC, una de las víctimas, apodada Rachel y que tenía 19 años en aquel momento, contó que se quedó a dormir en uno de los apartamentos del jefe de Harrods después de que este le insistiera para que trabajase hasta tarde. Al Fayed la invitó presuntamente a su habitación y le habría hecho sentarse en su cama antes de agarrarla. "Le dejé claro que no quería que volviera a suceder. No le di mi consentimiento (...) Me violó", explicó a la BBC.

Según Tony Leeming, exejecutivo de esos grandes almacenes de lujo, "todo el mundo lo sabía" y los "tocamientos" cometidos por el dueño se convirtieron incluso en motivo de bromas.

"Harrods es hoy una organización muy diferente", indica la tienda en su página web, y precisa que en 2023 comenzó a "alcanzar acuerdos amistosos" con las víctimas, para "evitarles largos procesos judiciales".