Luego de la aprobación de la Legislatura bonaerense al Sistema Unificado de Puntaje y la Provincia implementará una nuevo modelo de scoring que cuenta con una batería de beneficios para quienes sean un ejemplo ante el volante.

Iniciativa del ministro Jorge D’Onofrio, el proyecto había sido presentado por la senadora Sofía Vannelli y recibió una sanción definitiva esta semana. “No estamos interesados en lanzar medidas recaudatorias, trabajamos día a día para generar un cambio cultural que salve vidas”, dijo el titular de la cartera de Transporte provincial al celebrar la sanción de la normativa.

“Premiando a las personas que cumplan con las normas de tránsito estamos reconociendo a quienes se suben a un vehículo y cuidan tanto su vida como la de las y los peatones”, consideró D’Onofrio, y finalizó: “El scoring aporta equidad para que las infracciones de tránsito no se resuelven solamente con una sanción económica”.

La medida tiene una serie de beneficios impositivos para las personas que no sufran la quita de puntos, con descuentos en el pago de la patente, en el trámite de renovación de la licencia de conducir y en la actualización de la Verificación Técnica Vehicular.

El sistema de Scoring prevé 20 puntos a la Licencia Nacional de Conducir que posea cada persona, los cuales se irán perdiendo en función de las resoluciones firmes emitidas por autoridades judiciales o administrativas que juzguen infracciones de tránsito.

Cuando por infracciones acumuladas se pierden por primera vez los 20 puntos iniciales, la o el conductor quedará inhabilitado para utilizar el vehículo por 60 días; por segunda vez, el plazo aumentará a 120 días y, en una tercera ocasión, por 180 días. Luego, el período de inhabilitación se duplicará de manera sucesiva.

Una vez que culmine este lapso de tiempo de inhabilitación, las y los automovilistas podrán recuperar los puntos y restablecer su Licencia de Conducir efectuando cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. El curso consta de una instancia evaluativa, está orientado a la concientización y su objetivo es modificar actitudes riesgosas para una convivencia saludable en el espacio público.

La medida se da en paralelo a una de las medidas más cuestionadas que, en materia de seguridad vial, tomó el Gobierno nacional: la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) que establecía la realización de pruebas psicofísicas para las y los conductores profesionales, y la supresión del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) para vehículos de 700 a 3.500 kilos.



“No sólo es algo que no reduce ningún costo operativo, solo incrementa los riesgos de siniestros viales, son medidas sin ningún sustento técnico, administrativo y financiero no hacen más que perjudicar y poner en riesgo a cada vecina y vecino que utiliza las rutas”, dijo D’Onofrio.