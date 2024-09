El gobierno libertario continúa con su política de agresión contra los sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron con empresarios aeronáuticos brasileños. Según dijo el propio jefe de ministros están en "busca de alternativas y evitar que se siga dañando a los sectores productivos, al turismo y a todos los argentinos que se vieron impedidos de llegar a sus destinos". Mientras tanto, los sindicatos se preparan para una semana de asambleas para profundizar las medidas de fuerza en busca de la actualización salarial.

A Francos y Caputo no les interesa resolver el atraso salarial de los trabajadores de la línea aérea de bandera. Como quiere Milei, se concentran en el desguace y venta de la empresa. Para ello se muestran con representantes de las aerolíneas GOL, FlyBondi. Luego vendrá un encuentro con Jet Smart. El objetivo con estas empresas es cederles operaciones de Aerolíneas como una forma de castigar a los gremios aeronáuticos en general y a los pilotos en particular. Francos no lo oculta y lo dice: “Es para ponerle límites al señor Biró y su gremio de pilotos”.

El gobierno no lo necesita, pero hay diputados --sobre todo del PRO-- que se suman a las amenazas contra la línea de bandera. La última fue María Eugenia Vidal que dijo que"ya es tiempo de avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas" y recordó que el PRO presentó "varias veces" proyectos de ley para avanzar con su venta a operadores privados.

"Necesitamos que los millones de argentinos que nunca se subieron a un avión dejen todos los días con su esfuerzo y con sus impuestos de pagar los caprichos de unos pocos que, además, dejan varados a miles de personas, que son rehenes de sus paros y de sus asambleas cada vez que lo deciden", dijo Vidal sin hacer una sola mención la necesidad de actualizar los salarios de los trabajadores de Aerolíneas.

Los sindicatos

Mientras tanto, los gremios aeronáuticos anunciaron que profundizarán las medidas de fuerza. La sema que viene está previsto que se reúna nuevamente la recién creada Mesa Nacional del Transporte. Este espacio aglutina a los gremios del transporte aéreo, terrestre y fluvial con el que buscan coordinar acciones solidarias con los aeronáuticos y contra la política de destrucción del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

En el primer encuentro se declaró el "estado de alerta y movilización". Eestuvieron presentes, además de Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Pablo Biró (Pilotos); Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra) y Raúl Durdos (SOMU).