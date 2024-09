Este sábado se espera en la provincia de Córdoba otra jornada de intensa lucha contra los incendios de los bomberos en la zona del Valle de Punilla, principalmente en Capilla del Monte, Los Cocos y San Esteban. Las tareas se verán dificultadas por el clima adverso.



Los medios provinciales reportaron que el fuego avanzó sin freno durante la madrugada, aunque se habría alejado de las zonas pobladas. Unas 14 viviendas fueron arrasadas por las llamas este viernes, y por los riesgos que ocasionó el fuego y el humo, se ordenó la evacuación preventiva de pobladores en varias áreas rurales y alrededores de Capilla del Monte y Chacaní.

Los bomberos centrarían sus trabajos hoy en Cuchi Corral, donde se prevé que se desarrollará el punto más crítico del incendio, según medios locales. A las 8 de mañana medios aéreos ya se habían sumado a los trabajos de los bomberos en la madrugada.

La intendenta de La Cumbre, Celeste Furmston, explicó que el trabajo de los especialistas se extendió hasta las 3 de la mañana. “Se controlaron los focos, que llegaron hasta complejos turísticos y bajó en dirección a la ruta 38″, indicó a Cadena 3.

“Se pudo controlar, tuvimos evacuaciones. El viento está más tranquilo este sábado pero hay pronóstico de que volvería a ser como ayer. Estamos en guardia de cenizas, con grandes perímetros todavía activos”, indicó.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas dificultarán las tareas del combate de los incendios. La máxima de hoy alcanzará los 32° y la humedad se mantendrá en valores regulares, mientras que soplarán vientos del Norte a 33 km/h. El cielo, en tanto, se mantendrá parcialmente nublado.

Durante la tarde del viernes, el gobernador cordobés Martín Llaryora anticipó que la Provincia pedirá ser querellante en la causa judicial por los incendios en el norte de Punilla. Lo anunció tras recorrer la zona afectada por el fuego. Además, confirmó el envío de recursos para afrontar los daños.

"Recorrimos las zonas afectadas por los incendios en el Valle de Punilla, en la localidad de Capilla del Monte y alrededores, donde tenemos evacuados. Hemos enviado recursos a cada uno de los municipios, y también declaramos zona de desastre para disponer recursos y hacer frente a las graves consecuencias generadas por el avance del fuego", apuntó el gobernador.

También afirmó haber dispuesto "que se habilite el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que elevamos a 5.000 millones de pesos", lo que permitirá asistir a las comunidades afectadas a través de la ayuda enviada a los gobiernos locales.

"Me reuní con los bomberos para agradecerles personalmente el esfuerzo y la entrega que manifiestan en cada operativo. En este frente hoy hay 300 bomberos voluntarios trabajando, es impresionante lo que hacen junto también al Plan Provincial de Manejo del Fuego, a efectivos del ETAC, Policía, Defensa Civil, todos colaborando. Quiero destacar su compromiso, su incansable labor demuestra una actitud heroica con la ciudadanía en este momento tan difícil", sostuvo Llaryora.



Sobre la investigación judicial del origen de los incendios, aclaró: "el Gobierno de Córdoba pedirá ser querellante en la causa. Los responsables deben ser sancionados con todo el peso de la ley y que se apliquen penas acordes al tremendo daño que se hace".

"La Justicia está investigando y quienes generaron esto tienen que ser sancionados duramente, que no haya contemplaciones. Esto no se puede permitir, la mayoría de los incendios producidos este año no tienen que ver con hechos fortuitos, sino con descuidos o hechos dolosos. Es realmente doloroso ver este gran desastre y encima las condiciones climáticas no nos están ayudando. Además, una vez que pasa el fuego, nada vuelve a ser como antes, son pérdidas irrecuperables", consignó.