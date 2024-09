El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, exteriorizó su emoción tras haber quedado en el octavo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, ya que "no esperaba terminar dentro de la zona de puntos" en su segunda carrera en la categoría.

El joven corredor de 21 años analizó su desempeño en la carrera al señalar: "No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Cuando empecé a apretar, se empezaron a calentar y las ruedas de adelante se abrieron muy rápido, no podía rotar el auto". Y añadió: "Empujar me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y que no llegue a donde estaba Albon (su compañero de equipo)".

Además, habló acerca de lo que significa haber sumado puntos para su escudería, Williams, en apenas su segunda carrera como piloto de F1. "Estoy muy feliz por el octavo puesto, es un sueño hecho realidad este fin de semana, asi que muy contento con el resultado. Es una locura", sentenció. Y estimó: "No sé si esperaba llegar a los puntos porque atrás tenía a Norris y Hamilton, pensábamos que iba a ser muy complicado mantenernos en los primeros diez puestos, pero finalmente lo conseguimos".

El conductor de Williams también reconoció el trabajo realizado por todo el staff de la escudería para dejar el auto en condiciones para la carrera, luego de lo que fue el choque en las pruebas del viernes. "Hicieron un trabajo increíble este fin de semana. Arreglaron el auto que rompí en los libres uno. Pusieron un montón de trabajo y dio sus frutos, así que estoy muy feliz por ellos. Esto es solo el comienzo, me quedan muchas carreras más todavía", aseveró.

El pilarense dijo también: "Es algo muy positivo para el equipo, terminar con los dos autos en la zona de puntos. Les estoy demostrando que puedo tener buenos resultados y andar igual de rápido que Alex. Esto ilusiona mucho a todo el equipo. Es devolver toda la confianza que depositaron en mí".

Por otro lado, Colapinto se refirió a las dificultades que vivió en la largada de la carrera.

"Fue muy difícil porque con las gomas medias se sobrecalentaban mucho las traseras. Hacía mucho calor en la pista. La temperatura era muy alta. Sufrimos mucho las primeras vueltas", expresó.

Colapinto tuvo una histórica actuación en el Gran Premio de Azerbaiyán al terminar en la octava posición de la competencia que finalmente ganó el australiano Oscar Piastri, con MCLaren. De esta manera, el pilarense que corre con Williams se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 en 42 años, desde que lo hiciera Carlos Reutemann, quien quedó segundo en el Gran Premio de Sudáfrica el 23 de enero de 1982.

En tanto, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) terminaron segundo y tercero, respectivamente. Cuando parecía que Colapinto iba a terminar con las manos vacías por la estrategia de Williams que lo hizo parar en las primeras vueltas, el argentino pudo superar al alemán Nico Hulkenberg para subir al décimo puesto y en los últimos giros escaló otros dos lugares por el insólito choque entre el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), que peleaban por el último escalón del podio.

Colapinto, que largó en la octava posición, fue el primero en ir a boxes, en la décima vuelta, lo que lo hizo caer hasta la decimoquinta posición. Luego de que todos sus rivales realizaran sus respectivas paradas estaba noveno, pero fue rápidamente superado por su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, y por el alemán Nico Hulkenberg (Haas).