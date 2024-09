El piloto argentino Franco Colapinto protagonizó una muy buena actuación este domingo en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, pero sufrió la parada en boxes y quedó a un solo puesto de sumar puntos nuevamente en la competencia válida por la decimoctava fecha del certamen.



El piloto de Williams tuvo una largada impresionante, que le permitió escalar desde la duodécima posición hasta la novena, quedando en zona de puntos y pasando a su compañero de equipo, el tailandés Alexander Albon, que finalmente abandonó por problemas con su monoplaza.

"Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien, me pararon muy tarde. Considero que hubiésemos llegado a los puntos si hubiésemos elegido bien estratégicamente el momento de parar", comentó Colapinto al analizar el desempeño de todo el equipo en el circuito.

Además, el pilarsense explicó el gran desgaste físico sufrido durante la carrera en los que, para él, al igual que para muchos pilotos, el circuito de Marina-Bay es de los más desgastantes por las altas temperaturas, la humedad y la duración del mismo. "Con las gomas medias me fue muy bien, con las duras me empecé a cansar mucho y estaba más al límite yo que la máquina, pero creo que fue una buena primera carrera en Singapur, ya que son carreras muy duras", exclamó.

Colapinto soportó los ataques del mexicano Sergio Pérez, quien incluso confesó que "es muy bueno y difícil de pasar", pero el piloto de Red Bull fue a boxes una vuelta antes que el argentino y luego de que este último hiciera su parada lo terminó superando.



De esta manera, el argentino la "remó" desde la undécima posición, acercándose poco a poco a Pérez, pero no logró pasarlo y quedó muy cerca de volver a sumar puntos, tal como lo hizo el fin de semana pasado en el GP de Azerbaiyán, en el que terminó octavo.

Consultado por los dichos de Sergio "Checo" Pérez, acerca de sus habilidades y lo mucho que le costó al mexicano pasarlo durante la carrera, remarcó: "Un capo 'Checo', lo veía desde chico en casa y ahora estar corriendo contra él es muy lindo. Es un gran piloto. No me podía pasar por este circuito, en otro me hubiera pasado". Luego insistió con la decisión de su equipo: "Una lástima no haber podido mantenerme en el top 10 por una parada un poco tarde y lenta. Son cosas que están fuera de mi control. El equipo me paró tarde. No hay mucho que yo pueda hacer. Fue una decisión de ellos que salió mal y esperemos que no suceda otra vez porque es complicado estar en esa posición y cuando se consigue hay que defenderla bien".

Pese a no haber logrado sumar puntos, Colapinto volvió a demostrar que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo, peleando contra autos muy superiores al suyo y sin contar con las actualizaciones en el monoplaza que si tuvo su compañero Albon. "Me hubiera gustado llegar a los puntos, fue una carrera compleja, sin safety car, pero estoy feliz por haberla terminado", agregó.

Con respecto a lo ocurrido en la largada, donde consiguió con una maniobra arrisgada adelantarse dos puestos e ingresar a la zona de puntos, Colapinto comentó: "Fue una buena salida, había lugar por adentro y me tiré. Avance dos puestos que me ayudaron a meterme en los puntos".

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, felicitó al argentino tras el undécimo puesto consiguido en Singapur. "Hiciste una carrera fantástica. Es una de las más duras que has disputado nunca y estabas ahí, a un segundo de los puntos. Creo que teníamos un coche este fin de semana que, si hacíamos todo bien, podíamos sumar puntos. Pero te puedo decir una cosa, estoy muy emocionado por estas últimas seis carreras juntos. Hay un coche rápido y mucho potencial".

Por su parte, Colapinto se mostró de acuerdo: "Podía seguirles el ritmo con Red Bull, con Haas y Aston Martin, así que es prometedor. No me sentía bien para luchar, pero sí, sigamos mejorando".

Victoria de Norris

El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, que largó desde la pole position y le sacó una enorme ventaja a su escolta, el neerlandés y tricampeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull).

El podio lo completó el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas) y Sergio Pérez (Red Bull).

Con este resultado, Verstappen se mantiene como líder del campeonato con 331 puntos, seguido por Norris, con 279 unidades. La próxima carrera en el campeonato de la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando se lleve a cabo el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin.

Polémica con Sainz

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz Jr., se quejó por la largada de Colapinto en el Gran Premio de Singapur y aseguró que "casi se lleva a dos o tres puestos". Sainz Jr., que largó décimo y terminó en la séptima posición, analizó la largada en la que Colapinto superó a tres de sus rivales: "Creo que salí relativamente bien, pero en la curva 1 llegó Colapinto por el interior frenando tardísimo, casi se lleva a dos o tres puestos. Son riesgos que tomás cuando sos rookie y no sabés dónde frenar en la curva 1", continuó el español.